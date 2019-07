Den danske Astana-rytter Magnus Cort er ikke helt som de fleste.

For selv om langt det meste tid bliver brugt på cyklen, så har han en helt særlig interesse, der ligger langt fra den tohjulede.

Mens mange godt kan lide at banke den ene populære serie afsted efter den anden, så ser han rigtig mange dokumentarer.

»Jeg kan godt lide at se noget, der giver mig viden. Nogle gange kan jeg også bare se lidt på Netflix, men jeg ser også mange forskellige former for dokumentarer,« siger han til B.T.

»Nogle gange er det noget om gamle fossiler eller uddøde dyr, som jeg mest bare ser, fordi det er morsomt. Andre gange ser jeg dokumentarer om atomkraft eller sådan noget, som giver mig lidt mere brugbar viden, selv om jeg ikke er ved at blive atomfysiker,« fortæller Cort med et smil.

Når man er professionel cykelrytter som Magnus Cort, går rigtig meget af hans tid med at sidde på cyklen. Ud over etapeløb og rejsedage træder han hver dag også op på træningscyklen.

Derfor har den 26-årige bornholmske rytter også nogle gange brug for at lave noget helt andet, der kan lede hans tanker alle andre steder hen.

»Jeg tror helt sikkert, jeg bruger det som et afbræk fra cyklingen. Jeg har behov for at lave noget andet end cykling, og det er jo aldrig dårligt at tilegne sig mere viden. Men mest af alt gør jeg det bare, fordi jeg kan lide det.«

Magnus Cort brækkede fingeren på 4. etape af årets Tour de France, men er fortsat med i løbet.