Selv om danske Magnus Cort tonser rundt på landeveje rundt omkring i verden, så gør Astana-rytteren sig også tanker om, hvad der skal ske efter karrieren.

Den danske cykelrytter ved endnu ikke præcis, hvad der skal ske, men alligevel er der én ting, han gerne vil opnå.

»Jeg kunne godt tænke mig at lave så lidt som muligt,« siger Magnus Cort med et smil til B.T., inden han forklarer præcis, hvad han har i tankerne.

»Der er en bevægelse, der hedder FIRE (Financial Independence Retire Early, red.). Det kunne jeg godt tænke mig at leve efter, så jeg ikke er tvunget til at leve af den indkomst, jeg får, for at leve mit liv. Det punkt vil jeg gerne nå til.«

Det betyder, at den 26-årige dansker også tænker over, hvordan han bruger sin penge.

»Jeg tjener mange flere penge, end jeg bruger til hverdag. Jeg vil ikke have et forbrug, der er meget højt oppe og så skære ned, når jeg er færdig. Det, tror jeg, vil være hårdt,« siger han.

I stedet vil Magnus Cort gerne kunne bruge de opsparede penge efter karrieren, så han i stedet for at have et 37 timers arbejde i stedet får plads til at lave noget alternativt arbejde.

»Jeg tænker helt sikkert over det, for jeg ønsker ikke at have et større forbrug nu, end hvad jeg kan opretholde resten af mit liv.«

Magnus Cort vandt i år fjerde etape under Paris-Nice. Foto: SEBASTIEN NOGIER

Det har dog heller aldrig rigtig været et problem for bornholmeren at spare op, selv om han ikke vil betegne sig selv som nærig.

»Nogle vil måske sige, at jeg er nærig, men jeg har bare aldrig nogensinde flottet mig og købt dyre, dyre ting eller dyrt tøj. Jeg har købt det, der var nødvendigt, så det har jeg aldrig haft så svært ved.«

Alligevel indrømmer han da også, at der bliver købt lidt dyrere ting en gang imellem, i takt med at han også er begyndt at tjene flere penge som cykelrytter.

»Jeg prøver at have det her ‘FIRE’ i baghovedet, men hvis jeg pludselig ser noget, som jeg gerne vil have, så køber jeg det også, selv om det er lidt dyrt. Det skal der alligevel også være plads til.«

Magnus Corts kontrakt med Astana udløber efter denne sæson, og han sættes nu i forbindelse med et skifte til EF Education First. Der er endnu ikke meldt noget officielt ud.