En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni.

Aldrig før har et Tour de France-felt været så rødt og hvidt som i år. Men hvorfor er holdene så pjattede med de danske ryttere? Det har B.T. spurgt Quick Steps holdchef, Patrick Lefevere, og Team Sunwebs træner, Marc Reef, om.

»Jeg tror, at de allerede i en ung alder får en god uddannelse, opdragelse. De er dygtige inden for mange facetter. På ernæring, styrketræning, løbstræning og forberedelse. De har et rigtigt godt setup i det danske forbund. De er meget seriøse og fokuserede på deres job, og det er noget, vi også ser med de ryttere, vi har på holdet,« siger Marc Reef.

Både Quick Step og Team Sunweb har udtaget danske ryttere til Tour de France. Quick Step tæller både Michael Mørkøv og Kasper Asgreen, mens Søren Kragh Andersen skal køre verdens største cykelløb i Team Sunwebs trøje.

Ni gange dansk De ni danske ryttere i årets Tour de France er: Christopher Juul-Jensen (Michelton-Scott), Mads Würtz Schmidt (Katusha), Søren Kragh Andersen (Sunweb), Jakob Fuglsang (Astana), Magnus Cort (Astana), Kasper Asgreen (Quick-Step), Michael Mørkøv (Quick-Step), Michael Valgren (Team Dimension Data), Lars Bak (Team Dimension Data).

Derudover er Michael Valgren og Lars Bak udtaget for Team Dimension Data, Jakob Fuglsang og Magnus Cort skal køre for Astana, mens Mads Würtz Schmidt og Christopher Juul-Jensen skal køre for henholdsvis Team Katusha og Scott-Mitchelton.

Dermed bliver det også til en dansk Tour-rekord, efter der to gange tidligere har været otte danskere til start.

Quick Steps Patrick Lefevere har et bud på, hvorfor vi ser så mange danskere stille til start i verdens største cykelløb.

»De flytter meget tidligt hjemmefra. De er ikke bange for at forlade reden, når de er 18-19 år. Alle kan ikke gøre det, men danskere gør det tidligere end franskmænd eller flamlændere. De er hurtigt modne, og de fleste er gode til enkeltstart, så de kan finde ud af at køre på cykel,« fortæller holdchefen.

De har viljen til at gøre de andre og holdet bedre. Marc Reef, Team Sunweb-træner, om danske ryttere.

Det er dog også noget, som kan gå hen at blive en svaghed, forklarer Patrick Lefevere.

»Indimellem ser jeg, at de er modne meget tidligt og er meget dygtige juniorer, men så får de det svært, når de bliver U23 og skal være professionelle. Ikke dem alle, men sådan er nogle desværre. Men det er heller ikke nemt. Det er ligesom at gå fra gymnasiet til universitetet. Det er også svært.«

Dansk cykling har generelt også været inde i en rigtig stærk periode med mange store sejre.

Kasper Asgreen har vundet sin første sejr som professionel i 2019, og Magnus Cort vandt en etape i Paris-Nice, mens Jakob Fuglsang i år har kørt imponerende godt og blandt andet vundet Liège-Bastogne-Liège og Critérium du Dauphiné.

Søren Kragh Andersen skal i køre sit andet Tour de France. Han er en af ni danskere, som deltager i 2019-udgaven af verdens største cykelløb. Foto: URS FLUEELER Vis mere Søren Kragh Andersen skal i køre sit andet Tour de France. Han er en af ni danskere, som deltager i 2019-udgaven af verdens største cykelløb. Foto: URS FLUEELER

Team Sunwebs Marc Reef peger særligt på ét element, som danskere generelt er rigtig gode til, og som gør, at de ofte er populære blandt sportsdirektørerne rundtomkring på holdene.

»De er ret åbne i forhold til kommunikationen. Det er godt, for det kan vi godt lide her. At man kan sige tingene til hinanden, uanset om de er gode eller dårlige,« siger han og uddyber:

»Vi vil også gerne have, at man kan tage de her ting op mellem hinanden, og jeg tror, at de generelt er ret åbne. Og så har de viljen til at gøre de andre og holdet bedre. Det er noget, de gør, og noget, som vi værdsætter.«

Tour de France begynder lørdag den 6. juni i Bruxelles, og du kan følge løbet fra start til slut lige her på bt.dk.