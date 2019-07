Sylvester Rugaard fik sig for nylig en oplevelse, han sent vil glemme.

Han er nemlig den 12-årige danske dreng, der under femte etape af årets Tour de France fandt Team Sunweb-rytteren Cees Bols cykelcomputer, der var faldet af på ruten.

»Han har set Touren nogle gange, og han har længe håbet på at få en af de drikkedunke, de kaster ud. Han har været tæt på nogle gange, så da den hoppede af foran ham, blev han simpelthen så glad,« fortæller Sylvesters mor, Louise Justesen.

Skærmen var ødelagt, men computeren, der bar rytterens navn, virkede stadigvæk. Og uden at Sylvester Rugaards mor vidste det, havde han fra bagsædet af bilen fundet rytteren på Instagram og skrevet til ham.

Her ses 12-årige Sylvester Rugaard med Team Sunweb-trøjen, som han fik af Cees Bol. Vis mere Her ses 12-årige Sylvester Rugaard med Team Sunweb-trøjen, som han fik af Cees Bol.

Bingo! Cees Bol svarede, og efter lidt beskeder frem og tilbage endte de på Team Sunwebs hotel, hvor Sylvester Rugaard og familien mødte hollænderen.

Her fik Sylvester en Sunweb-trøje med en autograf på, mens Bol fik sin cykelcomputer tilbage.

»Han var rigtig sød og flink. Og han synes, det var fedt, at jeg kom med den. Jeg tænkte, at hvis det nu var mig, der havde mistet den, så ville jeg også blive glad, hvis der var en, der havde skrevet til mig,« fortæller Sylvester Rugaard til B.T.

Louise Justesen fortæller, at det var en stor oplevelse for hendes søn og for resten af familien, der fik sig en sludder med Cees Bol og derudover også mødte danske Søren Kragh Andersen på hotellet.

Her får 12-årige Sylvester Rugaard overrakt en Sunweb-trøje som tak. Foto: Privatfoto Vis mere Her får 12-årige Sylvester Rugaard overrakt en Sunweb-trøje som tak. Foto: Privatfoto

Trøjen har han nu med sig, mens familien nyder sommerferien i udlandet.

»Jeg er meget glad for den. Jeg kan også godt selv lide at cykle nogle gange, og jeg elsker også Tour de France,« siger Sylvester Rugaard, der endnu ikke ved, om han skal have den på, når han skal ud at cykle, eller om den skal op at hænge derhjemme.

Cees Bol har tidligere selv fortalt om oplevelsen til B.T., og hvor glad han var for, at Sylvester tog kontakt til ham.

»Det er dejligt at møde normale mennesker, som ikke er en del af cirkusset her ved Tour de France og bare er søde ved én. De var vist også glade for at få et indblik i, hvordan det foregår på hotellet, og se rytterne,« sagde han blandt andet.

Sylvester Rugaard fik sig også et billede med danske Søren Krag Andersen, da han var forbi Team Sunwebs hotel for at aflevere Cees Bols cykelcomputer. Foto: Privatfoto Vis mere Sylvester Rugaard fik sig også et billede med danske Søren Krag Andersen, da han var forbi Team Sunwebs hotel for at aflevere Cees Bols cykelcomputer. Foto: Privatfoto

Nu er Sylvester også begyndt at kigge lidt efter den hollandske Sunweb-rytter, når han ser Tour de France. Og faktisk er de to slet ikke færdige med at skrive sammen.

Den 12-årige danske dreng har nemlig skrevet til ham en enkelt gang efter deres møde, afslører hans mor.

»Han skrev til ham en enkelt gang efter en etape, at han havde gjort det godt, og så svarede han. Det var rigtig sødt af ham.«.

Dermed fik Sylvester Rugaard sig en oplevelse for livet og meget mere end blot en drikkedunk. Han er derfor heller ikke et sekund i tvivl om, hvor stor en oplevelse det var.

»Jeg kommer helt sikkert til at huske det her i rigtig lang tid,« siger han.