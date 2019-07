Danske Jakob Fuglsang fik den værst tænkelige start på årets Tour de France, hvor danskeren ellers er blandt favoritterne til den samlede sejr.

17 kilometer før tid styrtede Astana-kaptajnen pludselig - lige for øjnene af sin danske holdkammerat, Magnus Cort.

»Jeg sad på hjul af ham. Han kørte lige ind i ryggen på en anden rytter og røg ud over styret,« fortalte Magnus Cort til TV2 kort efter etapen.

Med blod i ansigtet og en flænset trøje fik Jakob Fuglsang med god hjælp fra sine holdkammerater kontakt til feltet igen inden målstregen i Bruxelles. Efterfølgende blev danskeren kørt til hospitalet for at blive scannet for skader og brud.

Foto: POOL Vis mere Foto: POOL

»Jeg tror, han har flækket øjenbrynet. Og han har også slået sig. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men jeg har ikke fået snakket med ham. Jeg var også ligeglad under etapen - han skulle bare op på cyklen og tilbage til feltet,« siger Magnus Cort.

»Det er selvfølgelig en vanvittig uheldig start. Men han er med i løbet, så længe han er med.«

Jakob Fuglsang er blandt af selveste Lance Armstrong udråbt til favorit til Tour-sejren. Læs mere her.

Husk at Jakob Fuglsang senere i aften skriver klumme her på B.T.