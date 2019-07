Der har været nok at fejre på Mitchelton-scott holdet.

»Det var op til ham at afgøre dagen og det gjorde han på fornememste vis,« sagde Christopher Juul Jensen, efter han trillede over målstregen på gårsdagens etape.

Danskeren var nemlig rigtig tilfreds med holdkammeratens sejr, som holdet selvfølgelig skulle fejre om aftenen.

Og holdet er da så småt ved at vænne sig til et glas vinder-rødvin, det fortalte Christopher Juul-Jensen til TV2 Sporten.

Christopher Juul Jensen fejrer holdets sejr med en arm i vejret, da han krydser målstregen i Gap. Foto: GONZALO FUENTES

Der blev delt krammere ud ved Mitchelton-Scott holdbussen efter gårsdagens Tour-etape. Italienske Matteo Trentin cyklede nemlig først over målstregen på Tourens 17. etape.

Danske Kasper Asgreen blev nummer to på etapen, og kom i mål 37 sekunder efter italieneren.

Det var altså en tydeligt tilfreds holdkammerat i form af Juul-Jensen, som brugte dagen i går i udbrud sammen med holdkammeraten og etapevinderen.

»Da de begyndte at rykke på skift i udbruddet, så skulle Mattheo med i den rigtige kombination. Derefter skulle jeg sørge for at gruppen ikke voksede bagfra,« sagde Juul-Jensen og fortsatte:

Mattheo Trentin vandt dagens Tour-etape til Gap. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

»Vi havde talt en del om planen og sørget for, at Matteo brugte så få kræfter som muligt. Så når han kunne hente dunke eller springe en føring over, så gjorde han det« sagde Christopher Juul-Jensen.

Der var altså ingen tvivl om, at sejren skulle fejres på det australske cykelhold, som i går tog sejr nummer fire i årets Tour De France. Men trods den fine sejrs-statistik, så tager rytterne det ikke for givet.

»Det er ikke blevet hverdag for os, men man skal passe på, at man ikke går hen og bliver små-alkoholiker«, sagde danskeren med et stort grin, som henviser til det glas rødvin, rytterne får, når holdet vinder en etape.

Stemningen er altså i top på holdet, og det er optimismen også. I hvert fald hos danskeren, som spår gode dage for hans holdkammerater i alperne.

»Så har vi også mulighed for at vinde fem, seks og syv etaper. Ej, nu skal jeg også slappe af. Men i morgen er der gode chancer for at sende vores bjergryttere afsted,« sagde danskeren.