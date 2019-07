'Man skal drikke, når man er tørstig.'

Det lyder simpelt, det der med at få nok væske, når man træner hårdt, som de professionelle cykelryttere gør.

I dagens Tour-anekdote fortæller Brian Holm om netop det med at få nok væske, når man træner og kører løb.

»Der har været talt og skrevet meget om væske, når man træner. Russerne forskede i starten af 1980'erne meget i ikke at drikke under træningen.«

Her er det Franciso Mancebo, der næsten forsøger at sluge en hel vandflaske. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Her er det Franciso Mancebo, der næsten forsøger at sluge en hel vandflaske. Foto: FRANCK FIFE

»I slutningen af 1970'erne, starten af 1980'erne, der måtte vi aldrig nogensinde drikke under træningen for John Struve. Man skulle simpelthen vænne kroppen til ikke at få væske, når man trænede,« lyder det fra Brian Holm i videoen, som du kan se øverst i artiklen.

»På et tidspunkt trænede vi til Junior-VM i Mexico 1980, der måtte vi ikke få noget at drikke. Der var et parogfyrre grader. Vi trænede i ørkenen. Jeg kan huske, at Vagn Scharling besvimede. Så kunne vi få en tår sodavand,« fortæller han.

