Må man egentlig have sex, før man skal ud at køre cykelløb?

Ja, det er vel egentlig et ret godt spørgsmål. For er det bedst lige at have fået lettet trykket, eller er det bare et no-go?

Svaret er ret klart, hvis man spørger Brian Holm.

»Nej. Hvorfor fanden skulle man ligge og knalde inden et cykelløb? Man har i hvert fald 270 dage om året, hvor man kan knalde til højre og venstre.«

Under hele Tour de France 2019 leverer Brian Holm anedokter, røverhistorier og andre fortællinger fra sit liv i den professionelle cykelverden.

»Til et cykelløb sætter man sig op, man går ligesom ind i denne her boks og begynder at koncentrere sig. Så kan man ikke have sex!«

»Sex dagen før, aldirg nogensinde. Er I fuldstændig vanvittige?« slår den garvede cykelmand fast.

Og der er altså en helt særlig grund til, at sex før et cykelløb ikke er en god ide. Den kan du høre om i videoen øverst, hvor Brian Holm kommer med en af sine fortællinger fra livet i den professionelle cykelverden.

