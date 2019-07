Podiepiger eller ej?

Brian Holm lægger ikke skjul på sin holdning i dagens anekdote om Tour de France. Selvfølgelig skal der være podiepiger ved Tour de France

De fleste, der har set Tour de France, har med garanti også set, når en etapevinder i cykelløbet eller førerne af løbets fire trøjer hyldes på podiet flankeret af en smuk pige på hver side.

»Podiepiger... ja, teknisk set, så er det jo Vor Herres gave til cykelsporten. Der er da ikke noget smukkere end en beskidt, udsultet cykelrytter, som får et kys på podiet af en smuk pige.«

Her er det Magnus Cort, der hyldes på podiet efter sin etapesejr på 15. etape under Tour de France 2018. Foto: PHILIPPE LOPEZ Vis mere Her er det Magnus Cort, der hyldes på podiet efter sin etapesejr på 15. etape under Tour de France 2018. Foto: PHILIPPE LOPEZ

Sådan siger den garvede cykelmand, Brian Holm, om podiepigerne, der sidste år kom i fokus, da debatten om, hvorvidt de skulle afskaffes, herskede. Det kom på tale at fjerne dem fra Tour de France, da man i Vuelta a España valgte ikke længere at bruge podiepiger.

»Er det nedværdigende for pigen? Det synes jeg ikke,« lyder det dog fra Brian Holm, der øverst i artiklen giver sin holdning til pigerne.

