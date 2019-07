Cykelryttere er slanke folk.

Tydelige blodåre, arme så tynde som stilke og lav fedtprocent. Nej, det er ikke så svært at forstå, hvis en cykelrytter tit går sulten i seng.

Det er man nødt til, hvis man vil være rigtig god.

»Sulten er min ven. Som cykelrytter går man og siger det til sig selv... 200 gange om dagen,« fortæller Brian Holm i dagens anekdote øverst i artiklen.

»Man får altid at vide, at man er for tyk. Ens hud på benene skal være gennemsigtig, og fingrene skal næsten kunne røre hinanden, når man tager fat i siderne.«

Derfor er sulten noget, der skal under kontrol, og man må helst ikke give efter for den.

Og så skal man lære at nyde sulten, når man for eksempel er ude at køre en træningstur på 200 kilometer i regnvejr.

Hør selv hvorfor i videoen øverst.