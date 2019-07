Den første hviledag ramte Tour de France tirsdag.

Efter 10 etaper var det endelig muligt for rytterne at få en pause fra cykelløbet, da løbets første af to hviledage kom.

I den anledning var B.T. på besøg hos sportsdirektør og tidligere cykelrytter Brian Holm til en snak live på Facebook for at gøre status på den første halvdel af det legendariske cykelløb.

For hvordan er det egentig gået på de første mange etaper af Touren, og hvilke konklusioner kan vi drage?

Udover at give sit svar på det, svarede Brian Holm også på seerspørgsmål.

Og så kan du blandt andet også få svar på, hvad cykelrytterne egentlig laver på en hviledag, og hvem Brian Holm har som sit store cykelidol.

