Hvad er et af de største problemer i cykelsporten?

Ja, det er faktisk også et køretøj på to hjul. Bare et af dem med motor. I hvert fald hvis man spørger Brian Holm.

»Pace fra motorcykler, det er jo ... Jeg tror faktisk, det er det største problem, vi har i cykelsporten p.t.,« fortæller Brian Holm i dagens Tour-anekdote, som du kan se øverst i artiklen.

I cykling taler man meget om motordoping, og cykelrytternes cykler bliver nøje tjekket for, om de skulle have motor på. Men det er slet ikke på cyklerne, problemerne ligger, siger Brian Holm.

Motorcykler er der mange af til store cykelløb. Men nogle gange volder de store problemer. Foto: PATRICK HERTZOG Vis mere Motorcykler er der mange af til store cykelløb. Men nogle gange volder de store problemer. Foto: PATRICK HERTZOG

»Det største problem med cykling lige nu, det er, at de sidder på hjul af motorcyklerne. Man kan mærke det på feltet.«

»Vi lægger taktikken efter det, og det er simpelthen det største problem, der har været i cykelsporten siden epo,« slår Holm fast.

