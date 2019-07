Kost er en af de vigtigste brikker i spillet om at blive en rigtig god cykelrytter.

Uden mad og drikke duer helten ikke. Der skal mange kalorier indenbords, og én af hovedingredienserne på menuen for en professionel cykelrytter i dag er pasta, pasta og lidt mere pasta.

Men sådan var det ikke for Brian Holm, da han var nyprofessionel i cykelverdenen.

»Der var det rød bøf hver morgen klokken seks, og det smagte faktisk fint,« fortæller Brian Holm i dagens Tour-anekdote, som du kan høre mere til øverst i artiklen.

Uden mad og drikke, duer helten ikke. Her er et billede fra 2010, hvor Astana-rytter Paolo Tiralongo havde fået pakket sig et par bananer. Foto: JOEL SAGET Vis mere Uden mad og drikke, duer helten ikke. Her er et billede fra 2010, hvor Astana-rytter Paolo Tiralongo havde fået pakket sig et par bananer. Foto: JOEL SAGET

I dag ser det lidt anderledes ud, og den røde bøf er blevet skiftet ud. Så mon ikke Tour-bilerne og holdbusserne er fyldt godt op med pastaskruer og andre spændende varianter af den klassiske madvare?

»Nu til dags, der er det pasta, pasta, pasta pasta. På et tidspunkt kunne jeg få kontrakt med Lampre, men problemet var, at jeg ikke brød mig om pasta. Det gør jeg stadigvæk ikke,« afslører Holm.

Tour de France 2019 er i gang, og B.T. har allieret sig med Brian Holm, der hver dag vil levere anekdoter, røverhistorier og andre små fortællinger fra sin lange karriere i cykelsporten. Følg med her på bt.dk.

Husk, at du kan følge Tour de France 2019 helt tæt på bt.dk, hvor vi hver dag følger etaperne live, kommer med fortællinger fra cykelløbet og går helt tæt på den danske cykelstjerne, Jakob Fuglsang, der hver dag vil komme med insider-historier fra det historiske løb.