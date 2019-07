Man skal huske at drikke, når man kører cykelløb.

Det ved Brian Holm alt om, men man skal passe på! For der er fælder, man nemt kan gå i, og som hovedregel tager man som rytter aldrig imod flasker og dunke fra tilskuerne.

Men nogle gange er tørsten så stor, at man ikke har noget valg, og dét er ikke altid lige klogt.

»Det værste, jeg har fået i en flaske... altså man siger, man må aldrig nogensinde tage flasker fra tilskuere. Der kan være kommet alt i. Altså, man kan blive testet positiv. Problemet er, at hvis man er tørstig nok, så drikker man alt,« fortæller Brian Holm.

Og tørstig nok har Brian Holm også været, og engang fik han sig også en ubehagelig overraskelse, da han tog imod en flaske fra en tilskuer.

»Jeg var helt færdig, og jeg skulle have noget at drikke inden toppen. Jeg tager så en flaske (fra en tilskuer, red.) og tager en ordentlig slurk, og det viste sig så at være rødvin,« fortæller han.

Brian Holm leverer hver dag under hele Tour de France små fortællinger og anekdoter fra livet i den professionelle cykelverden.