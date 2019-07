Danske Magnus Cort er hæmmet af sin brækkede lillefinger, og det skaber en hvis bekymring før torsdagens etape.

Her venter der nemlig mange bjerge og dermed også mange nedkørsler. Og de er ikke helt så nemme, når man ikke kan bruge sin ene finger.

»Nu må vi se med i morgen (torsdag, red.). Nedkørsler er svære, hvis ikke man er sikker på bremserne. Jeg tager mig selv i at køre en tand mere forsigtigt og på dårlige veje og brosten er det ikke behageligt,« fortæller Astanas Magnus Cort.

Og faktisk er det også uheldigt, at det lige præcis er lillefingeren på venstre hånd, den er gal med. Det er nemlig den venstre bremse, der bruges mest på nedkørsler.

Magnus Cort er hæmmet af sin brækkede lillefinger, og det skaber bekymring inden sjette etape. Foto: Claus Bonnerup

»Det er problematisk. Den vigtigste bremse er forbremsen. Det havde selvfølgelig været nemmere, hvis det var bagbremsen, det kneb lidt med. Det er hæmmende.«

Danske Magnus Cort skal ellers sammen med resten af Astana-mandskabet ud på lidt af en test, når der på torsdagens 6. etape venter hele syv kategoriserede stigninger.

Her bliver deres fornemste opgave at beskytte og hjælpe deres kaptajn Jakob Fuglsang, der for alvor står over for sin første prøve, efter han på første etape styrtede og særligt slog sit knæ.

Selv var han dog ret så fortrøstningsfuld.

»Jeg er nok på 90-95 procent. Der mangler stadig lidt, før jeg er helt på toppen. Men jeg synes, det går den rigtige vej,« sagde Jakob Fuglsang blandt andet.

Sjette etape af årets Tour de France er 160,5 kilomter lang og slutter på toppen af La Planche des Belles Filles.

Det er første gang, at rytterne for alvor møder de helt stejle stigninger.

