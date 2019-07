Så fik vi endelig set de største favoritter folde sig ud på den første rigtige bjergetape i dette års Tour de France.

Og det blev et kæmpe brag op mod toppen af den afsluttende stigning La Planche des Belles Filles.

Geraint Thomas imponerede mest af favoritterne, Fuglsangs fravær af holdkammerater bekymrede mest, og franskmanden Bardet gik helt kold.

Her er B.T.s dom over favoritternes første seriøse infight i Touren i år.

Den forsvarende Tour-vinder, Geraint Thomas, leverede det stærkeste indtryk af alle favoritterne. De fleste var i tvivl om, hvor waliseren stod rent formmæssigt, efter han måtte forlade Schweiz på grund af et styrt. Men på de sidste aflsluttende rampe op mod målstregen, hamrede han efter den gule trøje, Julian Alaphilippe, der forsøgte at stikke af. Et imponerende kontraangreb med vild power, og den Thomas ser ud til at være helt på toppen.

Thibaut Pinot kommer fra området, der blev kørt i på 6. etape, og det var derfor forventet, at Pinot ville forsøge sig med en offensiv. Den kom skam også mod afslutningen, da han satte sit hold Groupama - FDJ frem for at pumpe det allerede høje tempo i vejret. Pinot manglede det sidste op mod toppen, men han lignede en mand i overskud, og et godt bud på årets franskmand i Touren.

Nairo Quintana har ikke vist storform de sidste mange sæsoner, men i dag lignede det, at den lille colombianer er ved at være med igen. Mest af alt må det gøre ham nogenlunde fortrøstningsfuld at se sit hold Movistar arbejde langt bedre sammen end tidligere. Holdet tog ansvar og højt tempo, ligesom verdensmesteren Alejandro Valverde endelig hjalp Quintana med et solidt træk fra fronten. Senere stak Mikel Landa i et forsøg på at stresse gruppen af favoritter, og så var det op til Nairo Quintana at afslutte projektet. Det kom dog aldrig, men han km trods alt sikkert med ind.

Jakob Fuglsang kom endelig igennem den første alvorlige test. Problemerne med knæet blev i den grad afprøvet, og danskeren sad pænt med, selvom Fuglsang aldrig forsøgte at stikke af. Det der bekymrer mest er savnet af holdkammerater omkring ham. Astana havde kun Alexey Lutsenko med hovedfeltet, og han havde travlt med at sørge for sig selv. Det så helt ærligt ikke prangende ud for Astana, selvom det er svært at hjælpe til på så stejle stigninger.

Richie Porte er ikke nævnt af mange eksperter som en mand, man skal regne med. Australieren så dog stærk ud, og han har ramt formen. På en dag hvor Trek-Segafredo havde en mand med til at kæmpe om etapesejren, var Portes indsats godkendt, og længe sad hans holdkammerat Bauke Mollema også med. Det tegner lovende for Richie Porte.

Egan Bernal har godt nok selv sagt, at han er her for at bakke Geraint Thomas op, men det colombianske vidunderbarn kan meget vel blive manden, alle skal kigge ekstra efter. På 6. etape blev dog helt tydeligt, at han først og fremmest skal hjælpe Geraint Thomas. Bernal sad foran sin kaptajn, men da det hele eksploderede til sidste, måtte han slippe. Det var alligevel overraskende. Måske de helt korte og skrappe ramper ikke er for Bernal.

Adam Yates er flere eksperter outsider til at tage sejren i Tour de France 2019. Mitchelton-SCOTT-holdet mener selv, at Adam Yates burde være skabt til terrænet på 6. etape, men den lille brite kom aldrig helt med op, og det må være skuffende for ham. Ikke den dag han havde håbet på.

Vincenzo Nibali har været igennem en Grand Tours allerede i denne sæson. Italieneren gik derfor ind til Touren lidt afventende. Faktisk havde han selv udtalt, at etapen til La Planche des Belles Filles var hans personlige test, og først derefter ville han afgøre, hvordan han ville angribe Touren. Nu ved vi, at han skal jagte etapesejre, for italieneren så meget tung ud på afslutninge. Han kørte i firkanter og så træt ud.

Romain Bardet og hans AG2R-hold kørte en elendig holdtidskørsel i Bruxelles i weekenden, og derfor var han allerede omkring ét minut fra de andre favoritter. Nu kan det allerede være slut, for Bardet gik ned på etapens afslutning og kunne nærmest ikke rulle over målstregen. Touren kan være tabt, inden den for alvor kom i gang.