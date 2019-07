I andet afsnit af B.T.s webdok ‘Fuglsangs gule drøm’ afslører Lolou Fuglsang, at hun i starten af deres forhold stod foran en stor beslutning.

I det hele taget forklarer hun, hvordan hun har givet afkald på sin drøm og karriere på grund af sin mand.

»Da jeg mødte ham arbejdede jeg som model, og jeg fik mange tilbud om at rejse til Tokyo, Sydafrika og Dubai i tre måneder, hvor jeg ville tjene ret mange penge. Men det kunne ikke fungere, og det vidste jeg.«

»Vi vidste begge, at hvis jeg valgte at forfølge mine drømme, så kunne vi ikke blive sammen. Selvom vi elsker hinanden, så ville det ikke kunne holde.«

I afsnittet fortæller Jakob Fuglsang også om, hvordan det har ændret ham som cykelrytter, efter han er blevet far, ligesom han også afslører, hvor han med al sandsynlighed skal bo, når karrieren slutter.

Den danske cykelrytters kone fortæller også, hvordan hun altid presser sin mand til at yde sit bedste i hverdagen og hvert år minder ham om, at han aldrig må give op. Også selvom han nogle gange kan blive en smule irriteret over det.

Og når snakken falder på årets Tour de France, så bliver muligheden for en Tour-sejr også vendt.

»Hvis den lille smule held, der skal til, er med mig, så tror jeg på, at det kan lade sig gøre. Det kunne være fedt at vinde Touren. Målet er top 5, og podiet er det, jeg sigter efter.«

B.T. har indgået et samarbejde med danske Jakob Fuglsang under dette års Tour de France.

Her vil Astana-kaptajnen helt eksklusivt komme med insider-beretninger efter hver eneste etape.

Det sker gennem en klumme, der skal være med til at give et personligt indblik fra de ellers så hellige og lukkede områder.

Tredje afsnit af Fuglsangs gule drøm har premiere torsdag den 4. juli.