1 minut og 40 sekunder. Det var dyrebar tid, Jakob Fuglsang mistede i sidevinden på 10. etape af årets Tour de France.

Og selvom man skal passe på med at sige 'hvis', så tillad os at lege med tanken om, at den danske Astana-kaptajn ikke havde siddet forkert, da feltet knækkede i to.

Havde han ikke det, ville det nemlig have set ret så godt ud efter fredagens enkeltstart.

Faktisk ville Jakob Fuglsang være helt oppe som nummer fem i klassementet inden de vigtige Pyrenæer-etaper kun 2 minutter og 49 sekunder efter den førende rytter i gult, Julian Alaphilippe.

I det tilfælde ville top-5 se således ud:

Julian Alaphilippe Geraint Thomas (+ 1.26) Steven Kruijswijk (+ 2.12) Enric Mas (+ 2.44) Jakob Fuglsang (+ 2.49)

Men sådan er det altså ikke gået, og i stedet den 34-årige kaptajn efter enkeltstarten nede som nummer nummer 13 samlet - 4 minutter og 29 sekunder efter den gule førertrøje.

Danskeren kørte en hæderlig enkeltstart og tog nævneværdig tid fra både Egan Bernal og Nairo Quintana, og derfor ville de kommende dage set med danske briller have set langt mere interessante ud, hvis 10. etape ikke var gået så grueligt galt.

Intet er dog slut for Jakob Fuglsang og de øvrige ryttere i feltet, da der stadig er mange kilometer, der skal køres. Lørdag venter der en hård Pyrenæer-etape med mål på toppen af Tourmalet.