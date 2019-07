Forventningerne til Astana og Jakob Fuglsang var store inden årets Tour de France.

Og med rette. I foråret har det kasakhiske hold imponeret stort, og det fik også selveste Geraint Thomas til at pege på Fuglsang og co. som en stor konkurrent til den samlede sejr i Touren.

Men små tre uger senere har det hele været én lang nedtur, og Astana kan med to dage endnu se tilbage på et Tour de France, hvor de eneste 'opture' har været en andenplads på 12. etape og en tredjeplads på 18. etape.

»Det er et eksempel på, hvordan sport og cykling er det mest uforudsigelige, man kan være med i. Man kan have en fantastisk sæson, gøre alt det rigtige, have de bedste forberedelser, vinde Dauphiné. Og så er det ikke, som man har håbet, når det kommer til stykket,« fortæller Mitchelton-Scott-rytteren Christopher Juul-Jensen om Astanas Tour til B.T.

Astana og Jakob Fuglsangs Tour de France har været en lang nedtur hidtil. Det hele startede, da Astana-kaptajnen styrtede og kørte blødende i mål på første etape.

Astanas resultater i den første halvdel af året taler da også for sig selv: Én etapesejr i Schweiz Rundt, tre etapesejre i Giroen, sejr i Liège-Bastogne-Liège, andenplads i Flèche Wallone, tredjeplads i Tirreno-Adriatico, samlet sejr i Volta Ciclista a Catalunya og en etapesejr i Paris-Nice.

»Der er ingen tvivl om, at Fuglsang og holdet generelt har haft en super sæson, men det viser igen, hvor vigtigt det er at have gode resultater i Touren. Alt inden bliver hurtigt glemt, hvis man underpræsterer til Touren. Det er Touren i en nøddeskal,« siger Juul-Jensen.

Sort uheld har da også hærget over de azurblå trøjer fra starten af dette års Tour de France.

Kaptajnen Jakob Fuglsang styrtede allerede på 1. etape, Luis León Sánchez havde hurtigt rygproblemer, Pello Bilbao har døjet med maven, og Magnus Cort styrtede og brækkede lillefingeren, inden Fuglsang igen røg i asfalten og udgik af årets Tour.

Og netop uheld er da også den primære forklaring på Astanas nedtur, hvis man spørger Davide Bramati, der er sportsdirektør hos Deceuninck Quick-Step.

»Når man er uheldig til Touren, så sætter det sig i motivationen, og jeg tror, det er det, der er forklaringen,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Vi oplevede det samme til Giroen, hvor det var det første år i mange år, at Viviani ikke vandt en etape for os. Når tingene starter skidt, er det ikke nemt at vende det. Der er jo mange hold her, der ikke har vundet endnu, og i Giroen var det svært for os at bevare motivationen, da vi ikke vandt noget,« forklarer han.

Hos Astana ærgrer man sig naturligvis også over årets Tour de France, der for alvor gik i vasken, da Jakob Fuglsang måtte sige farvel på 16. etape.

Alligevel mener Astanas danske sportsdirektør, Lars Michaelsen, ikke, at de kunne have gjort noget anderledes.

»Indtil Jakobs styrt havde vi faktisk fokuseret på den her sidste uge, så derfor er det svært at trække en streg i sandet og sige, at havde Astana kunne have gjort noget andet.«

Selv ærgrer han sig gul og blå over, at det på 12. etape ikke blev til en etapesejr til deres spanske rytter Pello Bilbao, der krydsede målstregen som nummer to efter Simon Yates. Men til spørgsmålet om, hvorvidt Astanas Tour har været en skuffelse, er svaret afværgende.

»Det ærgrer mig voldsomt, at vi ikke vandt den etape med Bilbao. Så havde det været bedre, men sådan gik det ikke. Jeg vil næsten hellere have, at du spørger ledelsen og dem, der er lidt højere oppe end mig. Så kan de få lov til at svare.«