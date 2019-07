Astana og Jakob Fuglsang overraskede positivt på søndagens holdtidskørsel, da de kom i mål blot 20 sekunder efter favoritterne fra Team Ineos.

Det store spørgsmålstegn var på forhånd, hvor medtaget kaptajn Fuglsang var efter sit voldsomme styrt på lørdagens 1. etape.

Og ifølge hans spanske holdkammerat Pello Balibao var der gode tegn at spotte ude på ruten.

»Jakob svar derude var positive. Han kørte som resten, og vi kan være tilfredse, for om 2-3 dage vil vi være 100 procent igen«, siger Bilbao til B.T.

Den lille spanske rytter fortæller dog, at han også var spændt på at se Fuglsang i aktion i dag.

»Vi vidste ikke, hvordan Jakob ville klare det i dag. Der var jo lidt tvivl. Vi vidste ikke, om vi ville kunne give den 100 procent. Men vi er tilfredse,« lyder det fra Bilbao.

Sportsdirektør Lars Michaelsen havde ikke selv talt med Jakob Fuglsang endnu, da han blev interviewet af TV2 kort tid efter, Astana-rytterne var kommet i mål.

Men som Lars Michaelsen så Fuglsangs præstation fra sportsdirektørbilen, var der positive svar.

»Det, jeg kan se, var, at han havde et ok tråd, men hvor meget det har generet ham med knæet, må du selv spørge ham om,« sagde Lars Michaelsen til TV2.

Overordnet set var den danske Astana-sportsdirektør godt tilfreds med holdets præstation - selvom alt ikke forløb helt optimalt.

»I forhold til de forudsætninger, vi havde, synes jeg nok, vi kan være tilfredse. Vi stiller op med en Jakob Fuglsang, som ikke er 100 procent.«

»Alt taget i betragtning så synes jeg, det er meget godt. Det er en meget god tid,« sagde Lars Michaelsen til TV2.