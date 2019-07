En nedtur af de større.

Sådan kan man beskrive Jakob Fuglsangs Tour de France anno 2019, hvor forventninger til den danske stjerne var høje efter hans fremragende forår. Men et styrt på 16. etape blev det triste punktum for Astana-kaptajnen.

»Det er en kæmpe skuffelse efter alt det arbejde, vi har lagt i det. Efter den anden hviledag var det sådan 'ok, nu har vi haft to hviledage og går ind i den afsluttende fase', som jeg havde forberedt mig ekstra godt på. Jeg troede, der stadig var mulighed for at lave noget i klassementet for at indfri mit og holdets mål, men sådan skulle det ikke gå,« sagde danskeren onsdag morgen.

Men Jakob Fuglsang er ikke den eneste, der sidder tilbage med en trist fornemmelse. Det samme gør flere af hans trofaste følgesvende på Astana. En af dem er hans soigneur og tætte allierede, Cristian Valente.

Jakob kunne ikke tage et bad selv. Cristian Valente, Fuglsangs soigneur.

»Det første, man tænker på, er alt det arbejde, vi har lagt i det. Det er ikke nemt. Men sådan er cykelsport jo. Der kan ske mange ting. Han er ikke den første, og han bliver heller ikke den sidste. Selvfølgelig er jeg trist,« siger Valente til B.T.

I forbindelse med styrtet har Jakob Fuglsang pådraget sig en voldsom forstuvning på venstre hånd, ligesom hans knæ er slemt forslåede.

Det betød også, at den 34-årige dansker skulle have hjælp, da han om aftenen skulle i bad, fortæller Cristian Valente, der til B.T. tidligere har fortalt om hans tætte forhold til Fuglsang.

»Jeg talte med ham i går aftes, og det var svært. Han kunne ikke tage et bad selv.«

Skuffelsen var stor for Jakob Fuglsang og sportsdirektør Dimitriy Fofonov, da danskeren udgik af Tour de France. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Skuffelsen var stor for Jakob Fuglsang og sportsdirektør Dimitriy Fofonov, da danskeren udgik af Tour de France. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Men selvom det er et hårdt slag for både Fuglsang og Valente, handler det nu om at se fremad.

»Nu handler det i første omgang om at komme sig ordentligt og være klar til de næste mål. Heldigvis er der ikke noget brud. Nu skal vi skal tænke på fremtiden,« siger Valente.

Når Tour de France slutter, tager Fuglsangs nære ven til Monaco, hvor cykelrytteren bor, for at hjælpe med at få ham på benene igen frem mod Vuelta a España.

Fuglsang har fået en såkaldt Game Ready-maskine med hjem, som skal bruges de kommende dage til at nedkøle albuer og knæ, så hævelserne gradvist forsvinder.

Derudover står den primært på hvile for Fuglsang, der også dagligt vil få besøg af en sygeplejerske, der skal stå for at skifte de mange plastrer, der pryder danskerens krop.

»Den kommende tid bruger han med sin familie. Det skal gå op for ham, at Touren er slut. Der er ikke kun en fysisk smerte, men også en psykisk smerte, han skal bearbejde. Han havde arbejdet for det hele sæsonen og havde været meget minutiøs og præcis i sine forberedelser. Han har brug for tid til at komme sig psykisk,« forklarer Astana-lægen Serge Niamke til B.T.

»Jeg har sagt til ham, at han skal cutte fra cyklingen. Være sammen med familien og nyde den, og så går vi i gang med fysioterapi rettet mod at få ham tilbage på cyklen om ti dages tid.«

Onsdag kørte Jakob Fuglsang fra franske Nîmes til Luxembourg med hustruen Loulou og Søren Kraghs kæreste, Jenna, der er en af Loulous gode veninder. Den danske cykelstjerne endte til dels med at tage turen i bil på grund den kraftige hævelse i sin hånd, som ikke har godt af en flyvetur.