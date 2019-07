Astana lagde pres på de øvrige favoritter mod slutnigen af ottende etape, men endte ikke med at få det store ud af det.

Og derfor var det også lidt blandede følelser, holdets danske sportsdirektør Lars MIchaelsen sad med efter etapen.

»Man er lidt delt. Man er tilfreds over, at man ikke mistede tid med sin kaptajn, men skuffet over, at vi ikke rigtig fik noget ud af det,« siger han til B.T.

Planen var ellers helt klar forud for etapestarten, fortæller MIchaelsen.

»Planen var, at vi skulle bruge den hårde finale på enten at vinde tid i klassementet eller prøve at gå efter en etapesejr. Og hvis jeg skal være ærlig, så blev det jo hverken fugl eller fisk, bortset fra at Nibali og MIchael Woods tabte tid.«

Etapen endte med at gå til belgiske Thomas De Gendt, mens Julian Alaphilippe angreb sammen med Thibaut Pinot og generobrede den gule førertrøje.

Kort efter trillede Jakob Fuglsang så i mål sammen med de øvrige favoritter på trods af det hårde arbejde i fronten af feltet.

Var det spildte kræfter?

»Det er jo aldrig spild. Du sætter trods alt de andre under pres, og i cykelløb er det sådan, at hvis man ikke risikerer, så vinder man aldrig noget. Vi skal ud og risikere engang imellem, og det gjorde vi i dag,« siger den danske sportsdirektør.

Den danske Astana-kaptajn ligger nu nummer ni i klassementet 1 minut og 42 sekunder efter Julian Alaphillipe.

