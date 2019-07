Hvis nogen ved noget om at vinde Tour de France, så er det Lance Armstrong (ja, der var godt nok en del snyd involveret, men alligevel...).

Derfor må det også give Jakob Fuglsang selvtillid, at den syvdobbelte Tour-vinder fra Texas i år har danskeren som favorit til den samlede Tour de France-sejr.

I sin Tour-podcast, THEMOVE, siger Armstrong følgende om den 34-årige silkeborgenser:

»Se på hans forårssæson og på den måde, han dominerede Criterium Dauphiné. Og så er har han muligvis løbets bedste hold bag sig. Han har det hele - erfaringen, formen og holdet. Og vi må bare gå ud fra, at han også har passionen og motivationen.«

Foto: JAVIER SORIANO Vis mere Foto: JAVIER SORIANO

»Hvis nogle tvang mig til at pege på en favorit, så ville jeg sandsynligvis pege på ham (Fuglsang, red.),« siger Armstrong, der dog understreger, at det er ved at være sidste udkald for Fuglsang.

»Han har gang i et 'karriere-år', og hvis han vil vinde Tour de France, er dette hans sidste chance. Han er ved at være oppe i årene, og det bliver bare sværere og sværere fra nu af.«

Lance Armstrongs gamle holdkammerat fra US Postal-holdet, George Hincapie tror også, at Fuglsang laver et stort resultat denne sommer.

»Jakob har haft sit bedste år i karrieren med sejre i Liege og Dauphine. Og det lignede ikke engang, at han behøvede at anstrenge sig. Han er en af topfavoritterne i mine øjne.

»Han er en meget komplet og dynamisk rytter, der kan finde ud at håndtere sin cykel. Og han har et af de stærkeste hold i feltet. Han er helt sikkert en kandidat til podiet - hvis ikke han endda er en kandidat til at vinde det hele,« siger Hincapie i podcasten.

Også den regerende Tour-vinder, britiske Geraint Thomas, tror på et stort Tour-resultat for Fuglsang. Læs mere lige her.