Selvom Andy Schleck for længst har lagt cykelskoene på hylden, har han alligevel ikke helt sluppet Tour de France. Og i år er endda helt anderledes for den tidligere Tour-vinder.

Der er nemlig én særlig rytter, som den nu 34-årige luxembourger støtter og følger tæt: Jakob Fuglsang.

B.T. møder rytteren, der kørte adskillige år under Bjarne Riis, før en etapestart. Han går rundt i sin Skoda-trøje, som han er ambassadør for under Touren.

Smilet er stort fra start, men det bliver blot endnu større, da navnet Jakob Fuglsang bliver nævnt.

Jeg skriver til ham stort set hver dag. Jeg sagde til ham inden Touren: 'Hør, Jakob. Jeg vil gerne hjælpe dig' Andy Schleck

»Jeg elsker Jakob. Det er der ikke nogen tvivl om. Der er ikke en rytter i feltet, jeg har stærkere følelser omkring, og som mit hjerte banker mere for, end ham.«

Danske Jakob Fuglsang var hans unge lærling og hjælperytter i 2009, da de begge kørte for Team Saxo Bank.

Dengang knyttede de et tæt venskab, og i 2011 flyttede danskeren så også til Luxembourg for at kunne træne dagligt med Andy Schleck og hans bror, Fränk.

Her købte han en lejlighed lige under Andys i byen Mondorf-les-Bains, og det var også i Luxembourg, at Fuglsang mødte sin nuværende kone, Loulou.

Andy Schleck og Jakob Fuglsang, da de begge kørte for Leopard-Trek. Foto: Nils Meilvang

Og selvom de to ryttere senere gik hver deres veje, og Andy Schleck stoppede karrieren, så har de to tidligere bedste venner holdt kontakten ved lige – også under dette års Tour de France.

»Jeg skriver til ham stort set hver dag. Jeg sagde til ham inden Touren: 'Hør, Jakob. Jeg vil gerne hjælpe dig',« forklarer han.

»Måske kan han kun bruge 0,001 procent af det, men jeg tror, at jeg har erfaringen omkring, hvad det betyder at have den gule trøje på sine skuldre i løbet af en Tour. Ikke mange mennesker har det, og mange af dem, der har, vil ikke dele det. Jeg er anderledes.«

I dag står han på sidelinjen og følger med på tæt hold. Derfor var han også ærgerlig, da han allerede på 1. etape kunne se den danske Astana-kaptajn i asfalten. Men hurtigt efter vidste han, hvad han skulle gøre.

Foto: NICOLAS BOUVY

»Jeg skrev til ham: 'Se i morgen som et éndagsløb, og så tror jeg på, at når du om et eller tre år ser tilbage på det styrt, så vil du grine ad det.' Bare for at få ham i godt humør,« fortæller Schleck og fortsætter:

»Mandag sendte jeg så et billede af ham med blodet i ansigtet efter styrtet og så et billede af Kevin Costner fra 'Braveheart', hvor han er helt såret og blodig. Jeg skrev til ham, at jeg ikke håbede, han ville se sådan ud i Paris.«

Venskabet er altså holdt ved lige mellem de to stjerner, og Andy Schleck er også sikker på, at de senere i livet vil blive helt tætte igen.

»Jeg er ikke i tvivl om, at når han stopper, så vil vi være bedste venner igen, præcis ligesom vi var før.«

Andy Schleck er to gange blevet nummer to i Tour de France, mens han i 2010 vandt Tour de France, efter at Alberto Contador fik frataget sin sejr på grund af en dopingsag. Foto: LIONEL BONAVENTURE

Men for nu handler det dog mest af alt om de små, gode råd, som han kan give videre til danskeren.

Andy Schleck ved godt, at hans beskeder er bittesmå ting, men han holder alligevel fast i, at det er vigtigt at holde humøret oppe.

Derfor tror han også på, at han kan være med til at gøre bare en lille forskel, mens Fuglsang jagter drømmen.

Mange husker nok Tour de France i 2010, hvor Bjarne Riis' Andy Schleck i den hvide ungdomstrøje havde drabelige dueller med spanske Alberto Contador.

Han kan vinde Touren Andy Schleck om Fuglsangs Tour-chancer

Her var det spanieren, der i Paris endte øverst på podiet, men sejren gik sidenhen til den spinkle Schleck på grund af Contadors dopingsag.

Og spørger man, om hans danske ven kan gøre ham kunsten efter under dette års løb, falder svaret prompte og med den største selvfølgelighed i øjnene.

»Hans chancer er helt klare. Han kan vinde Touren.«

Andy Schleck stoppede karrieren i udgangen af 2014 og driver i dag en stor cykelforretning i hjemlandet, Luxembourg.