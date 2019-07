Efter tre uger og en slat er en intens Tour de France forbi. Hvornår skal man så igen få stillet sin cykeltrang?

Et godt bud er den 1. august.

Her er det nemlig endelig tilladt for de professionelle cykelryttere at offentliggøre, at de kommer til at skifte hold i den kommende sæson, og det kan blive en dag med mange nyheder.

»Det er lige nu højdepunktet for at sikre sin fremtid. Det er det bedste tidspunkt at få det gjort på. Touren er det største udstillingsvindue, og det er altid rart at få fremtiden på plads inden, man kommer for langt ind i efteråret,« fortæller Christopher Juul Jensen fra Mitchelton-Scott.

Selv har han aldrig for alvor oplevet at være under pres, når det kommer til kontrakter. I samarbejde med sin agent forsøger han altid at få styr på det så tidligt som muligt, da han ved, hvor stressende en tid det kan være, når man runder 1. august uden en plan for fremtiden.

»Jo nærmere, man kommer sæsonafslutningen, jo mere sved på panden har man. Der er temmelig mange ting, man skal forholde sig til. Familie, løn, arbejde, planlægning af næste sæson. Det bliver sværere og sværere at overskue, når det trækker ud,« siger danskeren, der i skrivende stund ikke har noget officielt meldt ud for 2020.

Frem til 1. august florerer der derfor en masse mere eller mindre troværdige rygter. Og nogle gange er der nogen, der kommer til at tale over sig, selv det endnu ikke er blevet 1. august.

B.T. giver dig her en oversigt over nogle af de ryttere, der rygtes videre til andre hold og måske allerede torsdag kan fortælle mere om deres fremtid.

Vincenzo Nibali. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Vincenzo Nibali. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Vincenzo Nibali > Trek-Segafredo

'Hajen fra Messina' skifter efter et par sæsoner hos Bahrain-Merida til Trek-Segafredo, hvor han bliver holdkammerater med Mads Pedersen. Det er en af de få historier, der allerede er bekræftet.

John Degenkolb > Lotto-Soudal

Foruden Mads Pedersen har Trek-Segafredo både Jasper Stuyven og John Degenkolb, der har vist sig stærke nok til at køre efter egne chancer i klassikerne. Tre er måske en mand for meget, og John-Degenkolb rygtes på det kraftigste videre til Lotto-Soudal.

Nairo Quintana. Foto: Christian Hartmann Vis mere Nairo Quintana. Foto: Christian Hartmann

Nairo Quintana > Arkea-Samsic

Den er mere eller mindre officiel med colombianeren, der snuppede en etapesejr i dette års Tour. Hans far har bekræftet, at han hopper til det franske hold, der opruster kraftigt til den kommende sæson.

Diego Rosa > Arkea-Samsic

Italieneren fra Team Ineos ser ud til at tage turen med Nairo Quintana til det franske hold, der ser ud til virkelig at satse stort på bjergrytteren.

Richard Carapaz. Foto: ALESSANDRO DI MEO Vis mere Richard Carapaz. Foto: ALESSANDRO DI MEO

Richard Carapaz > Team Ineos

Endnu en af Movistars stjerner rygtes også væk, og her er der tale om den overraskende vinder af forårets Giro d'Italia. Denne er langt fra lige som andre af rygterne på denne liste, og når man lige har vundet Touren med Egan Bernal - og har Geraint Thomas og Chris Froome - er der så plads til Carapaz?

Mikel Landa > Bahrain-Merida

Endnu en Movistar-mand. Noget tyder på, at der skal ske noget på det spanske hold, hvor også Mikel Landa har været rygtet til Bahrain-Merida. Der er stadig Grand Tour-podier gemt i Landa, men måske skal det ikke være for Movistar. Hvem skal dog køre klassement for dem, hvis alle profilerne forsvinder?

Jakob Fuglsang. Foto: YOAN VALAT Vis mere Jakob Fuglsang. Foto: YOAN VALAT

Jakob Fuglsang > Movistar

Måske er det Jakob Fuglsang, der skal være Movistars klassementhåb? Det bliver spændende at se, om danskeren kommer til at skifte. Mange hold har været meldt interesserede i danskeren, men Movistar-rygtet har været det mest vedholdende. Det forlyder ikke, at Fuglsangs Tour-exit har haft den store indflydelse på danskerens aktie i feltet, og han kan muligvis skrive under på sin største kontrakt efter en stor sæson. Måske bliver han i Astana.

Pello Bilbao > Bahrain-Merida

Fuglsang havde Pello Bilbao med som hjælper i bjergene, og han rygtes også videre fra det kasakhiske hold. Her er det Bahrain-Merida, der meldes interesseret.

Tom Dumoulin. Foto: ALESSANDRO DI MEO Vis mere Tom Dumoulin. Foto: ALESSANDRO DI MEO

Tom Dumoulin > Jumbo-Visma

Den hollandske Giro-vinder fra 2017 ser ud til at forlade Team Sunweb til fordel for det stærke Jumbo-Visma-hold, der kørte flot for Steven Kruijswijk i Touren. Og så har man i øvrigt også Primoz Roglic på holdet.

Magnus Cort > EF Education First

Bornholmeren er ikke bare en hurtigt mand på stregen. Han har udviklet sine evner i bjergene og været en dygtig hjælperytter for Jakob Fuglsang i dette års Tour de France. Rygterne vil vide, at han er tæt på et skifte til amerikanske EF Education First, hvor Matti Breschel kører nu - hans fremtid er dog også uvis i øjeblikket.

Mathieu van der Poel. Foto: BAS CZERWINSKI Vis mere Mathieu van der Poel. Foto: BAS CZERWINSKI

Mathieu van der Poel > Canyon-Alpecin

Hvis du endnu ikke ved hvem, Mathieu van der Poel er, kommer du til det. Han er et af de varmeste navne i cykling lige nu, hvilket den 24-årige hollænder vist med sejre i Dwars door Vlaanderen og Amstel Gold Race. Han kører for det lille hold Corendon-Circus med Lasse Norman Hansen, og det virker utænkeligt, at han ikke skal køre for et World Tour-hold næste år. Canyon-Alpecin hedder Katusha-Alpecin i næste sæson, og de har været meldt interesserede i hollænderen.

Nacer Bouhanni > Arkea-Samsic

Blandt sprinterne sker der også ting og sager. Den iltre franskmand Nacer Bouhanni skulle være på vej væk fra Cofidis og over til storsatsende Arkea-Samsic.

Elia Viviani > Cofidis

Det lille franske hold bliver World Tour-hold i næste sæson, hvorfor de altså også satser på at opruste. Højere budget, højere lønninger, og nogle af pengene kan ende med at blive brugt på den italienske supersprinter, der i så fald bliver holdkammerat med Jesper Hansen.

Sam Bennett > Deceuninck-Quick Step

Hvis Viviana smutter - hvem skal Michael Mørkøv og Kasper Asgreen så køre frem til massespurt? Irske Sam Bennett er rygtet til at overtage den plads efter fornemme præstationer for Bora-Hansgrohe, hvor Peter Sagan dog som regel trækker overskrifterne.

Mark Cavendish. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Mark Cavendish. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Mark Cavendish > Bahrain-Merida

Åh, 'Cav'. Briten fra Isle of Man blev siet fra til Touren til sin egen store skuffelse, og det ligner et skifte for den lille sprinter. Endnu engang er det Bahrain-Merida, der meldes tæt på en rytter

Marcel Kittel > Jumbo-Visma

Er den tyske sprinter ved at være færdig? I Tour de France 2017 vandt Kittel fem etaper, inden han udgik på 17. etape. Siden har han blot hentet to sejre. Han rygtes til Jumbo-Visma, hvor han dog nok ikke kommer til blive førstesprinter foran Dylan Groenewegen

Matteo Trentin > CCC

En kvalitetsrytter, der kan lave gode placeringer i massespurter, være med fremme i næsten alle klassikere, vinde kuperede Tour-etaper og agere luksushjælperytter. Hvem vil ikke have Matteo Trentin? Italieneren har kontraktudløb med Mitchelton-Scott ved årsskiftet, og CCC ligner en mulighed.

Enric Mas > Movistar

Den 24-årige spanier imponerede med en andenplads i Vuelta a España sidste år, men kunne ikke leve op til klassementdrømmene i år. Han er et friskt bud på en kommende Grand Tour-vinder, og Movistar meldes interesseret i at gøre ham til manden, de satser på i fremtiden.