Med to nye smittetilfælde er i alt syv spillere, der skal spille Australian Open, smittede med covid-19.

Uroen omkring grand slam-turneringen Australian Open fortsætter med under tre uger til turneringens start.

Tirsdag er yderligere to spillere, der er på deltagerlisten i turneringen, testet positive for covid-19. Derudover er en person med tilknytning til turneringen - det kunne for eksempel være en af spillernes trænere - også testet positiv i den seneste testrunde.

Det oplyser de lokale sundhedsmyndigheder ifølge AFP.

Der er ikke sat navn på de to smittede spillere samt den tredje smittede person med tilknytning til turneringen. Myndighederne oplyser dog, at der er tale om en kvinde i 20'erne og to mænd i 30'erne.

Med de seneste smittetilfælde er det samlede antal smittede spillere i turneringen oppe på syv. De syv smittetilfælde er alle fundet, mens spillerne har været i karantæne på deres hotelværelser efter ankomsten til Melbourne.

Yderligere to deltagere er også testet positive, men de er siden fjernet fra statistikkerne, da de angiveligt er testet positive som følge af, at de tidligere har været smittet med virusset, men nu ikke længere er det.

Spillere fra hele kloden er fløjet til Australien de seneste dage. 72 af dem må dog affinde sig med at være total afskærmet for omverdenen, da de på grund af smittetilfælde på tre forskellige chartrede fly er i karantæne og dermed heller ikke kan træne på noget nær normal vis.

Blandt dem er danskeren Mikael Torpegaard, som står på standbylisten til en plads i herrernes singlerække.

Delstaten Victoria og især Melbourne oplevede sidste år et stort coronaudbrud, men har siden fået smitten fuldstændig i bund.

Derfor er turneringen kontroversiel blandt indbyggerne. Nogle debattører mener endda, at den helt bør aflyses.

Indtil videre er det dog planen, at Australian Open går i gang 8. februar.

/ritzau/