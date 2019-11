Caroline Wozniacki indleder 2020-sæsonen i newzealandske Auckland, hvor hun stiller op i ASB Classic.

Caroline Wozniacki starter 2020 i Auckland.

Den danske tennisstjerne stiller således til start i WTA-turneringen ASB Classic, der spilles fra 6. til 12. januar i den newzealandske storby.

Det bekræfter turneringen på sin hjemmeside.

I slutningen af oktober oplyste Caroline Wozniackis bror, Patrik Wozniacki, at Caroline Wozniacki ville stille op i turneringen, men det er altså først nu, at tennisstjernens deltagelse er blevet bekræftet.

Det er ikke første gang, at Caroline Wozniacki indleder sæsonen med at spille i ASB Classic. Det gjorde hun blandt andet også i år, hvor det blev til et nederlag i anden runde til den dengang lavt rangerede Bianca Andreescu, der i starten af september vandt grand slam-turneringen US Open.

Wozniacki kan ende med igen at møde Andreescu i Auckland. Canadieren har nemlig også meldt sin ankomst. Det samme har blandt andre Serena Williams og Julia Görges, der vandt turneringen i både 2018 og 2019.

Caroline Wozniacki indtager 37.-pladsen på verdensranglisten efter et sløjt 2019.

/ritzau/