Ashleigh Barty er en af de tennisspillere, der er blevet vaccineret med hjælp fra WTA Tour.

Coronavacciner er i høj kurs blandt mange sportsfolk, som rejser flittigt mellem lande og møder et hav af forskellige mennesker.

Det gælder også tennisspillere, og turneringsarrangøren WTA Tour har derfor sikret coronavacciner til en del af de kvindelige deltagere.

Blandt andre verdensetteren Ashleigh Barty, der siger, at hun og træneren Craig Tyzzer blev vaccineret i forbindelse med en turnering i Charleston i USA tidligere på måneden.

- Vi kiggede på forskellige muligheder for at blive vaccineret uden at springe over i køen i Australien. Vi fandt ikke en løsning, før vi tog afsted i marts.

- Som mange andre spillere blev vi vaccineret gennem Touren (WTA Tour, red.). De havde arrangeret det gennem et bestemt apotek, som havde nogle tilovers. Det var vigtigt for mig at vide, at de mest sårbare blev vaccineret først, siger Barty ifølge Reuters.

Australieren føler "ekstra lag af beskyttelse", efter at hun har fået vaccinen.

- Vi gør stadig, som reglerne foreskriver, og følger retningslinjerne, men det giver en vis følelse af lettelse, at vi er lidt ekstra beskyttet, siger hun og tilføjer, at hun oplevede visse bivirkninger.

Da australieren deltog i Miami Open for en lille måned siden, var det første gang, at hun spillede en turnering uden for Australien siden februar 2020.

Hun vandt turneringen efter en finalesejr over canadiske Bianca Andreescu.

I denne uge deltager Ashleigh Barty i WTA-turneringen i Stuttgart.

/ritzau/