Hvis hun glemmer at gøre sine rutiner, så kan det gå helt galt.

Faktisk så meget, at hun ikke er i stand til at foretage sig ret meget andet end at sove, når det først er for sent.

Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki spiller nemlig med en kronisk leddegigt-sygdom, som hun har døjet med i mere end fem år. Og det er den, der pludselig kan ødelægge en hel dag, hvis ikke hun passer på.

Det fortæller hun på et pressemøde under Australian Open.

»Jeg har ikke som sådan glemt at gøre mine rutiner og det, jeg skal, men der har da været et par gange, hvor jeg ikke har fået det gjort, og så kommer det dagen efter, hvor jeg ikke har det godt på grund af mangel på restitution,« lyder det fra den 33-årige dansker.

Og når først manglen på restitution begynder at få fat i leddegigten, så får hun det skidt. Rigtig skidt.

»Så ligger jeg og føler, at jeg nærmest er blevet kørt ned af en bil og virkelig bare er træt. Min krop har brug for de rutiner. At jeg spiser ordentligt og gør mine ting. Både på grund af sygdommen, men også på grund af det, min krop har været igennem i løbet af karrieren,« forklarer hun videre.

Det er lidt mere end fem år siden, at Caroline Wozniacki chokerede hele tennisverdenen med beskeden om, at hun var blevet ramt af leddegigt-sygdommen.

To år senere valgte hun så at stoppe karrieren ved Australian Open i 2020. I sommer meddelte hun dog, at hun gjorde comeback på øverste niveau.

Et comeback, der indtil videre har ført hende til anden runde ved turneringen i Melbourne. Her møder hun onsdag russiske Maria Timofeeva.

