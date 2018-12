Hvem takker man, når man lige har sikret sig sin karrieres største triumf og en rekordstor præmiecheck på knap 20 mio. kroner?

Sin far, naturligvis!

Det var i hvert fald det, som Caroline Wozniacki gjorde en stegende hed januaraften i Melbourne, efter hun med sejr i Australian Opens damesinglefinale på 7-6, 3-6, 6-4 over rumæneren Simona Halep ikke blot havde sikret sig karrierens første Grand Slam-titel, men også generobret den verdensrangliste-førsteplads, hun havde mistet til Kim Clijsters nøjagtig seks år tidligere.

»Uden ham var jeg ikke nået til dette punkt. Sejren er noget, vi begge skal fejre, og det føles fantastisk, at jeg kan gøre det med familien. Min far er taktisk klog, og det er noget, han har givet videre til mig. Det føles specielt, at vi har gjort dette sammen,« sagde Caroline Wozniacki, da BT’s udsendte tennisreporter fangede hende til en snak efter den 169 minutter lange kamp.

Vejen til triumfen På vejen mod karrierens første Grand Slam-titel i januar 2018 vandt Caroline Wozniacki syv kampe ved Australian Open. 1. runde: 6-2, 6-3 over Mihaela Buzarnescu, Rumænien (useedet)

2. runde: 3-6, 6-2, 7-5 over Jana Fett, Kroatien (useedet)

3. runde: 6-3, 6-4 over Kiki Bertens, Holland (30. seedet)

4. runde: 6-3, 6-0 over Magdalena Rybarikova, Slovakiet (19. seedet)

Kvartfinale: 6-0, 6-7, 6-2 over Carla Suarez Navarro, Spanien (useedet)

Semifinale: 6-3, 7-6 over Elise Mertens, Belgien (useedet)

Finale: 7-6, 3-6, 6-4 over Simona Halep, Rumænien (1. seedet)

Og det tør nok siges, at finalen var en dramatisk affære. I perioder mindede den mest af alt om to bokseres intense nævefight, hvor punch efter punch afløser hinanden og hiver energi ud af modstanderen. Så hårdt tog kampen på Simona Halep, at hun måtte lade sig indlægge og behandle for dehydring og udmattelse på et hospital i Melbourne.

»Der var mange vilde bolde. Især den næstsidste var utrolig, og jeg var ret nervøs på det tidspunkt, så det var en fantastisk følelse, der gik gennem min krop, da jeg vandt matchbolden,« sagde Caroline Wozniacki.

Straks efter Simona Halep havde kikset kampens sidste slag, kastede danskeren sig ned på Rod Laver Arenas blå underlag.

»Jeg var bare så glad, og nu skal jeg aldrig mere konfronteres med irriterende spørgsmål om, hvornår jeg har tænkt mig at vinde den der Grand Slam,« sagde Caroline Wozniacki med et kæmpemæssigt smil.

Formiddagen efter Caroline Wozniacki havde vundet Australian Open-finalen over Simona Halep, blev hun fejret ved en fotosession i Melbournes botaniske have. Foto: PETER PARKS Vis mere Formiddagen efter Caroline Wozniacki havde vundet Australian Open-finalen over Simona Halep, blev hun fejret ved en fotosession i Melbournes botaniske have. Foto: PETER PARKS

Et halvt døgn efter matchbolden var vundet stillede Caroline Wozniacki op til en fotosession i Melbournes idylliske botaniske have, og så gik turen ellers i ekspresfart hjemad til Danmark, hvor hendes ekstræner, Michael Mortensen, var blandt de 14 inviterede gæster ved en sejrsfest i København.

»Det var smadderhyggeligt og en dejlig måde at fejre familiens store triumf på. Caroline havde medbragt sejrstrofæet. Vi spiste på restaurant Mash og sluttede med en kop kaffe på Hotel D'Anglererre,« siger Michael Mortensen.

Han kommenterede de fleste af Caroline Wozniackis kampe under Australian Open på tv-kanalen Eurosport.

»Der kan komme en god film ud af det forløb, Caroline gennemgik under den 14 dage lange turnering. Ikke mange troede på forhånd på hendes sejrschancer, og da hun i sin andenrunde-kamp mod Jana Fett var bagud 1-5 i tredje sæt, havde alle dømt hende ude. Men hun vendte det truende nederlag til sejr, og så sig i den resterende del af turneringen sig ikke tilbage. Hun var helt ude i tovene, og var følelsesmæssigt gennem hele spektret. Der er ikke nogen bedre at vinde en Grand Slam-turnering på,« siger Michael Mortensen.

Caroline Wozniacki lykønskes efter sin finalesejr ved Australian Open over Simona Halep med et kys af kæresten David Lee. Foto: HANDOUT Vis mere Caroline Wozniacki lykønskes efter sin finalesejr ved Australian Open over Simona Halep med et kys af kæresten David Lee. Foto: HANDOUT

Hendes danske agent, Mikkel Nissen, karakteriserer Caroline Wozniackis 2018 således:

»Det har været helt outstanding. Hun vandt den Grand Slam, som hun har gået så hårdt efter, og som hun virkelig har fortjent. Det lykkedes hende også at komme tilbage som nummer et på verdensranglisten, og hun vandt yderligere en kæmpe stor turnering i form af China Open. Desuden vandt hun i Eastbourne og kvalificerede sig til WTA Finals. Så alt i alt en helt fantastisk sæson,« siger Mikkel Nissen, der ikke lægger skjul på, at Grand Slam-titlen har enorm betydning for hende.



»Det betyder selvfølgelig rigtig, rigtig meget. Det har jo siden hun var helt ung været et af de vigtigste mål for hende, og hun har arbejdet benhårdt i så mange år for blandt andet også at opnå dette. Hun har været tæt på flere gange, så det var en meget stor forløsning. Hun selv og os i teamet omkring hende har hele tiden været overbeviste om, at hun ville gøre det på et tidspunkt, men det var alligevel en helt ubeskrivelig følelse, da det skete,« siger han.



I efteråret fortalte Caroline Wozniacki, at hun lider af leddgigt. Hvilken betydning dette får for hendes 2019-sæson, kan Mikkel Nissen ikke svare præcist på: »Programmet ligger ikke helt fast, men der er ingen tvivl om, at hun vil forsøge at få det sat sammen bedst muligt i forhold til kroppens ydeevne. Og der vil antallet af turneringer jo også indgå i vurderingen.«

​Om B.T. Guld B.T. Guld er Danmarks sportspris med en historie, der går tilbage til 1930. Den er kendetegnet ved, at det er sportsudøverne selv, der udpeger vinderen, og det er lige præcis derfor, vi er så stolte over at uddele B.T. Guld – sportens egen pris!