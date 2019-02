Caroline Wozniackis tennisliv har stået på i mange år, men på det seneste er der sket en ændring. Siden hun fandt ud af, at hun havde leddegigt, har hverdagen været en noget anden for den danske tennisdarling.

Hun har flere gange fortalt om, hvordan hun lever med sygdommmen, men nu går Wozniacki også i dybden med, hvordan diagnosen slog hende ud, da den blev stillet.

»I starten var det et chok. Du føler, at du er den stærkeste atlet derude. Det er det, jeg er kendt for, og pludselig har man det her at arbejde med,« siger Caroline Wozniacki til Tennis World USA.

Caroline Wozniacki har nemlig pludselig noget helt nyt at arbejde med, og det er en sygdom. Og ikke bare en hvilken som helst sygdom, men sådan en, som kommer og går. Det gør det om muligt endnu mere frustrerende for den 28-årige tennisstjerne.

Caroline Wozniacki har måttet melde afbud til endnu en turnering. Foto: MAST IRHAM

»Nogle dage vågner man op og kan ikke komme ud af sengen. Andre dage har man det fint. Der føler man end ikke, at man lider af det. Man er bare nødt til at være positiv og arbejde med det,« siger Wozniacki.

Hun meldte i denne uge afbud til turneringen Qatar Total Open på grund af sygdom, men i den kommende uge er det planen, at Caroline Wozniacki skal på banen igen. Det bliver i Dubai Duty Free Tennis Championships, hvor hun også fungerer som ambassadør.

Og i Dubai glæder man sig meget til at byde Wozniacki velkommen igen, siger turneringens direktør.

»Caroline Wozniacki har været en fanfavorit gennem mange år, uanset hvor hun har spillet, og vi er stolte over, at hun repræsenterer Dubai Duty Free som ambassadør over hele verden,« lyder det fra Colm McLoughlin.

Dubai Duty Free Tennis Championships starter søndag og løber en uge frem.