Det er snart et år siden, at Caroline Wozniacki spillede sin sidste tenniskamp.

Den danske tennisdronnings karriere blev desværre alt for kort - på grund af sygdommen leddegigt, der til sidst var en tung byrde for hende.

I tyske Bild afslører hun nu, hvor grelt det stod til.

»En gang vågnede jeg med så mange smerter, at man min mand var tvunget til at bære mig fra sengen,« fortæller hun.

Nu 30-årige Wozniacki fblev ramt af leddegigt, der er en immunforsvarssygdom, hvor kroppen angriber sig selv, kort efter karrierens største triumf - sejren i grandslam-turneringen Australian Open.

Foto: EDGAR SU Vis mere Foto: EDGAR SU

Det startede med en række symptomer.

Hun var konstant træt, havde ondt i leddene og fik andre uforklarlige symptomer. Og på tennisbanen resulterede det i flere overraskende nederlag.

»Jeg kunne ikke løfte armene. Mine skuldre, albuer, hænder og fødder gjorde ondt. Jeg havde svært ved at rede mit hår og komme ud af sengen.«

Så hun opsøgte en læge - og et par måneder senere fik hun stillet leddegigt-diagnosen.

Foto: GREG WOOD Vis mere Foto: GREG WOOD

»Før jeg fik diagnosen, var det en emotionel og fysisk rutsjetur, fordi jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle forklare de pludselige symptomer til mine nærmeste. Jeg følte mig ret ensom - men min mand tillod mig ikke at give op.«

»Da jeg endelig fik forklaringen på symptomerne, blev det muligt for mig at begynde at sætte nye mål for mit liv. Det var startede på det nye mig,« fortæller den danske eks-stjerne.

Caroline Wozniacki lå som 20-årig nummer et på verdensranglisten. Ingen anden dansker har nogensinde indtaget den placering.

Og Wozniacki er også den eneste dansker, der kan skrive en grandslam-sejr på cv'et.