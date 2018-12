Det er en optimistisk Caroline Wozniacki, der har lagt sin jul i Miami bag sig for at rejse til New Zealand, hvor hun i næste uge indleder den nye tennissæson ved WTA-turneringen »ASB Classic« i Auckland.

»Kom an, 2019. Jeg er klar,« skriver hun på sin Instagram-profil.

I samme opslag lægger hun ikke skjul på, at 2018 var fuld af udfordringer:

»Det var en livslang drøm, der var værd at vente på, da jeg vandt Australian Open!«

Caroline Wozniacki blev i kampen mod Petra Kvitova ved WTA Finals i Singapore i oktober behandlet for en knæskade. Foto: EDGAR SU Vis mere Caroline Wozniacki blev i kampen mod Petra Kvitova ved WTA Finals i Singapore i oktober behandlet for en knæskade. Foto: EDGAR SU

Men også helbredet får en kommentar med på vejen.

- At blive diagnosticeret med rheumatoid arthritis (leddegigt, red.) efter at have kæmpet med fysikken i måneder, gav mig en ny udfordring at overkomme og en ny mission i at skabe opmærksomhed om sygdommen,« skriver hun.

Lørdag er der lodtrækning til »ASB Classic«.

Allerede nu står det klart, at hun bliver topseedet, da hun er deltagerfeltets bedst placerede spiller (nummer tre, red.) på verdensranglisten. Herudover deltager profiler som Venus Williams, Victoria Azarenka og Monica Puig.