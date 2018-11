Ganske vist er det ikke alt i Caroline Wozniackis karriere, der har været en succes.

Blandt andet kom State Drinks, som hun har investeret millioner af kroner i, sidste år ud med et regnskabsunderskud på 5,5 mio. kroner, mens JBS i 2015 droppede hende som undertøjsmodel, fordi der var mere salg i fodboldspilleren Ronaldo.

Men spørger man Thomas Badura, der er direktør i sponsorrådgivningsfirmaet SponsorPeople, har den danske tennisstjernes karriere været en kæmpe succes.

Caroline Wozniacki fejrer sin finalesejr over Anastasija Sevastova ved China Open sammen med sin polske hittingpartner Michel Przysiczny, til venstre, og far Piotr Wozniacki. Foto: WU HONG Vis mere Caroline Wozniacki fejrer sin finalesejr over Anastasija Sevastova ved China Open sammen med sin polske hittingpartner Michel Przysiczny, til venstre, og far Piotr Wozniacki. Foto: WU HONG

»Hun blev professionel som 15-årig i 2005, og slutter 2018-sæsonens som nummer tre på verdensranglisten i damesingle. I en så lang karriere kan det ikke undgås, at der undervejs har været bump på vejen,« siger Thomas Badura og tilføjer:

»Alt i alt synes jeg, at der er grund til at lette hatten for hende. Det er imponerende, at hun har formået at genvinde sin position blandt verdens allerbedste spillere efter perioder med skader og mindre gode oplevelser i privatlivet som for eksempel det aflyste bryllup med Rory McIlroy (nordirsk golfspiller, red.).«

WTA, der arrangerer de professionelle tennisspilleres turneringer, har netop opgjort en statistik over spillernes samlede indtjening i 2018-sæsonen, og denne viser, at Caroline Wozniacki med 6,6 mio. US-dollars kun bliver overgået af Simona Halep, der siden årsskiftet har indkasseret 7,4 mio. US-dollars.

WTA's 2018-pengeliste WTA har 5. november opgjort de kvindelige tennisspilleres samlede pengepræmie-indkomst i 2018:

1. Simona Halep, Rumænien 7.409.564 US-dollars

2. Caroline Wozniacki, Danmark 6.657.719 US-dollars (cirka 43,6 mio. kroner)

3. Naomi Osaka, Japan 6.394.289 US-dollars

4. Elina Svitolina, Ukraine 5.737.247 US-dollars

5. Angelique Kerber, Tyskland 5.686.362 US-dollars

»Det har helt klart styrket Carolines brand, at hun indledte sæsonen med at vinde Australian Open og en kort overgang igen lå nummer et på verdensranglisten. Bedrifter af den kaliber er af hendes sponsorer (Adidas, Babolat og Rolex, red.) blevet belønnet med bonusser af anseelige størrelse,« siger Thomas Badura, der finder det helt naturligt, at Caroline Wozniacki netop har forlænget sin aftale med det store fransk-amerikanske sportsmanagementfirma, Lagardére, yderligere to år.

»Kontraktforlængelsen signalerer, at de to parter er tilfredse med det udbytte, de får ud af samarbejdet,« siger Thomas Badura.

WTA offentliggjorde 5. november en liste over topspillernes samlede indtjening i karrieren. Den viser, at Caroline Wozniacki siden sin prof-debut har tjent 33,3 mio. US-dollars (cirka 219 mio. kroner), og at hun dermed kun bliver overgået af Serena Williams, Venus Williams og Maria Sharapova.

WTA: Serena Williams har tjent mest De kvindelige tennisspilleres organisation, WTA, offentliggjorde 5. november denne liste over, hvor meget singlespillerne samlet har indkasseret i pengepræmier i karrieren: 1. Serena Williams, USA 88.233.301 US-dollars (ca. 576 mio. kroner)

2. Venus Williams, USA 40.931.048 US-dollars (ca. 267 mio. kroner)

3. Maria Sharapova, Rusland 38.342.119 US-dollars (ca. 250 mio. kroner)

4. Caroline Wozniacki, Danmark 33.492.413 US-dollars (ca, 219 mio. kroner)

5. Victoria Azarenka, Hviderusland 29.278.989 US-dollars (ca. 191 mio. kroner)

10. Martina Hingis, Schweiz 24.749.074 US-dollars (ca, 161 mio. kroner)

12. Kim Clijsters, Belgien 24.442.340 US-dollars (ca. 159 mio. kroner)

14. Steffi Graf, Tyskland 21.895.277 US-dollars (ca. 142 mio. kroner)

15. Martina Navratilova, USA 21.626.089 US-dollars (ca. 141 mio. kroner)

16. Justine Henin, Belgien 20.863.335 US-dollars (ca. 136 mio. kroner)

24. Monica Seles, USA 14.891.762 US-dollars (ca. 97 mio. kroner)

52. Chris Evert, USA 8.896.195 US-dollars (ca. 58 mio. kroner)

»Jeg kan forstå, at Caroline har investeret flere af disse i ejendomme. Det lyder fornuftigt. Og det synes jeg også det gør, at hun eksempelvis har lagt penge (cirka fem mio. kroner, red.) i et firma som State Drinks,« siger Thomas Badura.

Med sit engagement i energidrikfirmaet er 28-årige Caroline Wozniacki ifølge Thomas Badura i gang med at finde ud af, hvordan hun fremadrettet kan bruge sit brand i et forretningsmæssigt perspektiv.

»Det giver rigtig god mening, og så kan man bare håbe på, at hun har nogle dygtige rådgivere omkring sig. Selvfølgelig kunne Caroline bare vælge at sætte sine indtjente penge på WTA Touren ind på en bankkonto, og så leve fint at dem resten af sit liv. Men hun er eliteatlet, og når man er det, ligger det i dna'et, at man ikke er bange for at tage chancer,« siger Thomas Badura.

Caroline Wozniacki vandt i oktober sin karrieres 30. titel på WTA Touren. I finalen ved China Open i Beijing blev Anastasija Sevastova besejret. Foto: JASON LEE Vis mere Caroline Wozniacki vandt i oktober sin karrieres 30. titel på WTA Touren. I finalen ved China Open i Beijing blev Anastasija Sevastova besejret. Foto: JASON LEE

Hvad har været en succes og hvad har Caroline Wozniacki haft mindre succes med i sin karriere? B.T. giver her et bud.

WOZNIACKIS SUCCESER

WTA

Caroline Wozniacki debuterede på WTA Touren ved en turnering i Cincinnati kort tid efter hun i 2005 havde fejret sin 15 års fødselsdag. Alt i alt har hun spillet 857 kampe, hvoraf 610 er blevet vundet. Herudover har hun i 71 uger ligget nummer et på WTA's verdensrangliste i damesingle. Kun otte kvinder - heriblandt Steffi Graf og Serena Williams - kan prale af at have gjort det bedre end den 28-årige dansker. I 2018 har Caroline Wozniacki foruden Australian Open vundet to WTA-turneringer; i Eastbourne og Beijing. Samlet står hun på WTA Touren noteret for 30 turneringssejre.

Caroline Wozniacki vandt i 2010 WTA-turneringen China Open, og erobrede ved samme lejlighed verdensranglistens førsteplads. Foto: PETAR KUJUNDZIC Vis mere Caroline Wozniacki vandt i 2010 WTA-turneringen China Open, og erobrede ved samme lejlighed verdensranglistens førsteplads. Foto: PETAR KUJUNDZIC

INDTJENING

Det amerikanske erhvervsmagasin Forbes opgjorde i sommer Caroline Wozniackis årsindkomst fra aktiviteterne på WTA Touren og sponsoraterne med blandt andre Adidas, Babolat samt Rolex. Sammentællingen viste, at hun havde indkasseret 13 mio. US-dollars (cirka 85 mio. kroner), og at kun Serena Williams med en årsindkomst på 118 mio. kroner var bedre på listen, der talte kvindelige atleter fra alle sportsgrene.

Sportsstjernernes årsindkomst Det amerikanske erhvervsmagasin Forbes offentliggjorde i august Top 10-listerne over de mandlige og kvindelige eliteidrætsudøveres samlede indkomster i pengepræmier og sponsoraftaler i perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018. KVINDERNE Serena Williams, USA (tennis) - 18,1 mio. US-dollars Caroline Wozniacki, Danmark (tennis) - 13 mio. US-dollars Sloane Stephens, USA (tennis) - 11,2 mio. US-dollars Garbine Muguruza, Spanien (tennis) - 11 mio. US-dollars Maria Sharapova, Rusland (tennis) - 10,5 mio. US-dollars Venus Williams, USA (tennis) - 10,2 mio. US-dollars Pursala V. Sindhu, Indien (badminton) - 8,5 mio. US-dollars Simona Halep, Rumænien (tennis) - 7,7 mio. US-dollars Danica Patrick, USA (motorsport) - 7,5 mio. US-dollars Angelique Kerber, Tyskland (tennis) - 7 mio. US-dollars MÆNDENE Floyd Mayweather, USA (boksning) - 285 mio. US-dollars Lionel Messi, Argentina (fodbold) - 111 mio. US-dollars Cristiano Ronaldo, Portugal (fodbold) - 108 mio. US-dollars Conor McGregor, Irland (boksning) - 99 mio. US-dollars Neymar, Brasilien (fodbold) - 90 mio. US-dollars LeBron James, USA (basketball) - 85,5 mio. US-dollars Roger Federer, Schweiz (tennis) - 77,2 mio. US-dollars Stephen Curry, USA (basketball) - 76,9 mio. US-dollars Matt Ryan, USA (amerikansk fodbold) - 67,3 mio. US-dollars Matthew Stafford, USA (amerikansk fodbold) - 59,5 mio. US-dollars

GRAND SLAM

I januar 2018 lykkedes det langt om længe for Caroline Wozniacki at erobre den Grand Slam-titel, hun manglede i sin samling, Det skete i Melbourne ved Australian Open, hvor hun finalebesejrede rumæneren Simona Halep. Tidligere i karrieren har Caroline Wozniacki været tabende finalist mod ved US Open to gange.

Caroline Wozniacki blev efter sin finalesejr ved Australian Open lykønsket med et kys af kæresten David Lee. Foto: FIONA HAMILTON HANDOUT Vis mere Caroline Wozniacki blev efter sin finalesejr ved Australian Open lykønsket med et kys af kæresten David Lee. Foto: FIONA HAMILTON HANDOUT

WOZNIACKIS FIASKOER

State Drinks

Caroline Wozniacki investerede i energidrikfirmaet State Drinks i sommeren 2017. Hvpr stor succesen har været, kan diskuteres. I maj i år blev det offentliggjort, at firmaet i 2017 havde et underskud på 5,5 mio. kroner efter skat. Nyhedsmediet finans.dk kunne i samme forbindelse berette, at Caroline Wozniacki og Parken-storaktionæren Erik Skjærbæk i 2017 havde tilført firmaet sammenlagt 10,6 mio. kroner, og at der var behov for flere penge for at sikre den fortsatte drift og likviditet i 2018. Disse penge kom i sommer i form af en kapitaltilførsel på fem mio. kroner fra den eksisterende ejerkreds, der foruden Caroline Wozniacki tæller personer som fodboldspillerne Christian Eriksen og Kris Stadsgaard.

Vi er i dag helt vildt glade og stolte over at kunne præsentere @KevinMagnussen på en 5-årig aftale som helt ny STATE-ambassadør og nyeste frontfigur ved siden af @ChrisEriksen8, @CaroWozniacki, @PernilleMHarder og mange mange flere i STATE-familien! #drinktoimprove pic.twitter.com/SnZsYEvPX5 — STATE (@statedrinks) 19. juni 2018

JBS

»Hver gang Ronaldo sælger 20 par underbukser, sælger Wozniacki et par. Nu lukker JBS for tennisstjernens undertøjsserie,« berettede nyhedsmediet finans.dk i januar 2015. I B.T. forklarede JBS-direktør Michael Alstrup baggrunden for beslutningen: »Den serie, vi lavede med Caroline Wozniacki var udelukkende for 13- til 17-årige piger, og vi har simpelthen ikke kunnet sælge nok til at vi synes, det var interessant at fortsætte med det.«

Danish Open

Farum var i perioden 2010 til 2012 værtsby for en tennisturnering på WTA Touren. Bag arrangementet stod Nordic Sports Group, der blev stiftet af Wozniacki-familien. Få måneder før turneringen blev erklæret konkurs, var det blevet meldt ud, at man ville flytte den fra ydmyge forhold i Farum til langt mere pompøse rammer i »Royal Arena« på Amager. Men trods massiv økonomisk opbakning fra blandt andet Event Denmark, kunne den ikke reddes. Caroline Wozniacki vandt turneringen i 2010 og 2011, mens hun i 2012 var tabende finalist.

Love All

Caroline Wozniacki var blot 18 år gammel, da det danske kosmetikfirma Allison i 2009 fik idéen til at lancere en serie personlige plejeprodukter, der var fremstillet uden brug af parabener. Sæbe- og lotion-midlerne blev solgt i Matas. Men købernes interesse var så lille, at der kun gik halvandet år inden produktserien »Caroline Wozniacki - Love All« blev pillet ned fra hylderne igen. Restlageret endte med at blive solgt i lavprisvarehuse.