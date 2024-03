Normalt er regn og blæst et decideret mareridt for en tennisspiller.

Men for den danske verdensstjerne Caroline Wozniacki var det måske meget heldigt, at hendes førsterundekamp ved Indian Wells blev afbrudt torsdag morgen (dansk tid).

Efter at have vundet første sæt i et dramatisk tiebreak, blev danskerens opgør mod kinesiske Lin Zhu nemlig udsat til torsdag aften. Og det er netop den pause, som kan vise sig at blive altafgørende, siger hendes bror, Patrik Wozniacki, til B.T.

»Det er jo en kæmpe gave til Caroline, at hun nu kan være frisk i hele andet sæt samt i et eventuelt tredje sæt,« lyder det som det første fra TV 2-kommentatoren.

Foto: Mark J. Terrill/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mark J. Terrill/AP/Ritzau Scanpix

Der er særligt én årsag til, at den pludselige kampafbrydelse ikke ligefrem er noget, der får de røde lamper til at blinke hos den danske grand slam-vinder.

For både ved Australian Open i januar og WTA-turneringen i San Diego i sidste uge gik Caroline Wozniacki nemlig fuldstændig kold og bragede ind i regulære nedsmeltninger.

Muligheden for et kedeligt hattrick bør dog nu være noget, som ikke længere er aktuelt mod kineseren, lyder det videre fra tennisbroren:

»Caroline blev mør og træt i de to foregående kampe, hun tabte. Men nu burde hun have friske kræfter igen, og jeg forventer, at hun kommer til at spille bedre i andet sæt. De starter på en frisk, og hun er mere klar nu. Det er jo en fordel.«

Foto: Jayne Kamin-Oncea/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jayne Kamin-Oncea/Reuters/Ritzau Scanpix

Patrik Wozniacki påpeger dog stadig, at hans søster skal finde et højere niveau frem i resten af det udsatte opgør.

Det vidnede danskerens niveau i første sæt i hvert fald om:

»Det var godt nok skidt til at starte med…og meget ukoncentreret. Der mangler simpelthen stadig lidt os Caroline. Så mange problemer må Lin Zhu ikke give hende, synes jeg.«

»Men o.k., det er også kun, fordi jeg har høje forventninger til min søster. Hun skal altså vinde den her kamp,« afslutter han.

Når kampen mod Lin Zhu bliver genoptaget torsdag aften (dansk tid), skal Caroline Wozniacki forsøge at spille sig videre til anden runde ved Indian Wells i Californien.

Kampen er planlagt til at blive genoptaget klokken 21.45, og du kan følge den live på bt.dk.