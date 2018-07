Det bekom naturligvis ikke Caroline Wozniackis faste hittingpartner, polakken Michal Przysiezny, vel, at den danske tennisspiller allerede er ude af Wimbledon-turneringen efter andenrunde-nederlaget mod Ekaterina Makarova.

»Jeg er enormt skuffet. Det skal man være, når nummer to på verdensranglisten lige har tabt til nummer 35. Caroline har op til Wimbledon spillet rigtig godt, og der var lagt op til et godt resultat her i London,« sagde han efter kampen til B.T.'s udsendte tennisreporter.

I snakken roste han russeren.

»Hun tog sine chancer og pressede Caroline med aggressivt spil,« sagde Michal Przysiezny, der havde håbet på dansk sejr efter Caroline Wozniacki i tredje sæts afslutning havde overlevet intet mindre end fire russiske matchbolde.

»På det tidspunkt så Makarova rystet ud, men hun kom stærkt tilbage,« sagde Michal Przysiezny.

Han fortsætter som Caroline Wozniackis hittingpartner resten af indeværende år.

»Aftalen er på plads. Men hvad der kommer til at ske med vores samarbejde frem til US Open, er jeg endnu ikke opdateret omkring. Måske støder jeg først til 'Team Wozniacki' igen i august ved en turnering i Cincinnati,« sagde Michal Przysiezny.

B.T. fangede efter kampen Caroline Wozniackis bror, Patrik, men han ønskede ikke at kommentere resultatet.