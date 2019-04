Caroline Wozniacki har døjet med hævede hænder og led på grund af sin leddegigtsygdom.

Tennisstjernen Caroline Wozniacki døjer i denne tid meget med den leddegigtsygdom, som hun fik konstateret sidste sommer.

Det oplyser hun på Twitter.

- De seneste dage har jeg fået en opblussen af min RA (reumatoid artritis). Mine hænder og led var hævede, og jeg følte smerter overalt. Men jeg var fast besluttet på ikke at lade det holde mig nede, skriver Wozniacki.

Hun fortæller, at hvile, gåture udenfor, sauna og massage har hjulpet hende til at få det bedre. I samme forbindelse spørger hun, hvad andre i samme situation gør for at dulme smerterne.

- RA-mennesker derude, hvad får jer til at føle dig bedre tilpas.

Wozniacki var senest i kamp i begyndelsen af april, hvor hun nåede finalen på gruset i Charleston.

Planen er, at hun i maj skal spille de store grusturneringer i Madrid og Rom, inden grussæsonen kulminerer med French Open fra 26. maj.

/ritzau/