Caroline Wozniacki har ikke bare succes på tennisbanen, men også i kærlighedslivet, hvilket forlovelsen med den tidligere NBA-stjerne David Lee i efteråret cementerede.

I en stort opslået artikel på ESPN's hjemmeside afslører Wozniackis udkårne, hvad han faldt for ved sin danske tennisstjerne-kæreste.

»Hun er en smuk pige, det er klart, men det var den måde, hun bærer sig selv på, som virkelig gjorde mig tiltrukket,« siger David Lee i artiklen, hvor EPSN følger i hælene på Wozniacki i sportsparrets luksushjem ved Miami i Florida:

»Jeg har aldrig set så stort et fokus eller disciplin hos nogen, jeg har spillet sammen med i NBA. Jeg havde slet ikke det fokus, som hun har,« siger den 35-årige nu tidligere basketball-stjerne, som officielt blev kærester med den 27-årige ’Miss Sunshine’ i starten af 2017.

Foto: DAVID GRAY Foto: DAVID GRAY

Næsten et år senere, i november sidste år, efter at Wozniacki havde vundet WTA-turneringen i Singapore, friede Lee til danskeren. En beslutning, som ifølge Lee var ’en no-brainer’ – altså pærenem.

I artiklen fremgår det, at parret overvejer, hvor de vil slå sig ned permanent. Lige nu har de ejendomme i New York, Los Angelses og Miami.

Men mens Wozniacki nyder at opleve årstidernes skiften, så er Lee mere end varmt vejr-elsker.

Derudover er gode skoler til de børn, de ønsker at sætte i verden i fremtiden, vigtigt for parret, som i virkeligheden lever en uglamorøs tilværelse – modsat hvad man måske kan få indtryk af, hvis man følger med i medierne, og ser billeder af særligt Wozniacki badet i rampelys.

»99 procent af alt, vi gør, er meget meget nede på jorden og slet ikke glamorøst,« siger Lee.

Foto: EDGAR SU Foto: EDGAR SU Foto: EDGAR SU Foto: EDGAR SU

David Lee har efter sit karrierestop nu tid til at følge Wozniackis karriere tæt, og han var selvfølgelig på plads, da hun leverede sit største resultat med sejren i Australian Open i januar i år.

Men til hverdag forsøger de at holde tennissnakken på et minimum, når Wozniacki skal koble af fra den hektiske hverdag som omrejsende tennis-superstjerne, fortæller Lee, som også afslører, at Wozniack ikke har den store lyst til at hyggespille tennis med ham:

»Jeg har spillet med hende to gange. Men hun bryder sig ikke om at slå med mig.«