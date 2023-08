Hun er blot to år, men hun har allerede et sprogøre, som andre folk kun kan drømme om.

For på trods af sin unge alder taler Caroline Wozniackis datter, Olivia, nemlig hele tre sprog flydende.

Dansk, polsk og engelsk. Ligesom sin mor.

Det fortæller den danske tennisstjerne til B.T. og resten af den danske presse i New York forud for US Open.

Foto: Minas Panagiotakis/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Minas Panagiotakis/AFP/Ritzau Scanpix

Årsagen er, at Caroline Wozniacki konsekvent snakker dansk til sine børn, mens ægtemanden, David Lee, snakker engelsk.

Derudover taler danskerens forældre, Piotr og Anna Wozniacki, polsk til deres børnebørn.

»Olivia forstår alle tre sprog perfekt, og så blander hun lidt dansk, engelsk og polsk, når hun selv snakker. Men jeg tror ikke, hun helt forstår, at det faktisk er tre forskellige sprog. Hun siger, hvad der falder hende ind. Men det er vist meget normalt, har jeg hørt,« lyder det fra grand slam-vinderen.

Stjerneparrets søn, James, forstår dog indtil videre ikke ret meget, når der sprogene bliver blandet i hjemmet. Han er nemlig ikke engang fyldt ét år endnu.

Men så snart, han begynder at kunne tale selv, er det også planen, at han lynhurtigt skal kunne mestre de tre sprog.

Og det er der en helt særlig årsag til, lyder det videre fra Caroline Wozniacki:

»Det vigtigste for mig er, at mine børn får den danske tradition ind, og at de kan sproget. Det er også derfor, jeg snakker dansk til Olivia hele tiden. Det er enormt vigtigt for mig, at hun ved, hvor hendes mor kommer fra, og hvor hendes gener kommer fra.«

Den danske verdensstjerne tager natten til tirsdag (dansk tid) hul på US Open, når hun møder russeren Tatiana Prozorova i første runde.

Du kan følge danskerens grand slam-comeback live på bt.dk.