Hun vil så gerne med, men hun er ikke helt gammel nok. Endnu.

For når den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki træder ind på banen ved US Open i disse dage, er det uden datteren, Olivia, i spillerboksen.

Også selv om den toårige pige nærmest står og tripper for at komme med, så hun kan se sin mor spille. Men den går ikke.

Og derfor må hun i stedet nøjes med at se kampene hjemme foran tv'et, fortæller Caroline Wozniacki på et pressemøde efter sin sejr i tredje runde:

Caroline Wozniacki er videre til fjerde runde ved US Open. Foto: Elsa/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Caroline Wozniacki er videre til fjerde runde ved US Open. Foto: Elsa/AFP/Ritzau Scanpix

»Olivia så lidt af kampen i fjernsynet. Jeg fik et par videoer tilsendt, hvor hun stod og råbte: 'Kom så, mor'.«

Den danske verdensstjerne slår dog fast, at selv om datteren for alt i verden gerne vil med til det berømte tennisanlæg i New York for at støtte sin mor, så kan det ikke helt lade sig gøre:

»Hun kan ikke sidde på stadion og se en fuld kamp. Det ville være umuligt for hende at sidde stille. Der ville gå fem minutter, og så ville hun nok gerne spille selv.«

»Men hun er på hotellet og nyder det. Og vores søn, James, han er bare glad som altid. Jeg tror ikke helt, han forstår, hvad der sker,« afslutter danskeren.

Caroline Wozniacki spillede sig fredag videre til fjerde runde ved årets sidste grand slam-turnering.

Efter lidt af et comeback formåede hun nemlig at besejre amerikanske Jennifer Brady med cifrene 4-6, 6-3, 6-1.

Undervejs i opgøret var der dog en enkelt episode, der kortvarigt gjorde danskeren stiktosset.