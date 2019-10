Ashleigh Barty tabte finalen i China Open til Naomi Osaka, der slog Caroline Wozniacki i semifinalen.

Naomi Osaka vandt søndag WTA-turneringen China Open i Beijing.

Den japanske tennisspiller slog verdensetteren Ashleigh Barty fra Australien i tre sæt med cifrene 3-6, 6-3, 6-2 i en tæt kamp, hvor begge spillere leverede en flot præstation.

21-årige Osaka vandt lørdag semifinalen over Caroline Wozniacki, der triumferede i turneringen i Beijing sidste år.

Med sejren får Osaka 1000 point til verdensranglisten, hvor hun inden mandagens opdatering ligger på fjerdepladsen.

Wozniacki kan derimod se frem til at rasle lidt tilbage, da hun ikke formåede at forsvare de 1000 point, hun vandt ved turneringen sidste år. Inden listen mandag bliver opdateret, ligger danskeren nummer 19.

Hvor Osaka i lørdagens semifinale var effektiv på sine breakbolde mod Wozniacki, havde japaneren svært ved at udnytte mulighederne mod en velspillende Barty i første sæt.

I stedet lavede Barty færrest fejl og brød japanerens tredje serveparti.

Med sit femte servees i kampen sikrede australieren sig første sæt efter 34 minutters spil.

Andet sæt lignede til forveksling det første - blot med omvendte fortegn.

Her var det nemlig Osaka, der endelig lykkedes med at udnytte en breakbold og brød australierens tredje serveparti og kunne derfra køre sættet i hus.

Japaneren førte selvtilliden med videre ind i tredje sæt, hvor hun startede med at bryde. Hun brød igen til 5-2, og servede efterfølgende sættet og sejren hjem.

Senere søndag spilles der finale i mændenes turnering, hvor østrigske Dominic Thiem står over for Stefanos Tsitsipas fra Grækenland. Kampen er sat til at begynde klokken 13.30 dansk tid.

/ritzau/