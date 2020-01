Danske Caroline Wozniacki lignede en spiller i god form, da hun vandt en kort træningskamp mod stærk kroat.

Caroline Wozniacki viste lørdag formiddag fine takter i en kort træningskamp op til sin afskedsturnering, Australian Open.

Den danske tennisstjerne havde en træningssession med den kroatiske nummer 20 i verden, Donna Vekic.

Vekic fik ikke mange chancer mod danskeren, der det seneste år er gledet ned som nummer 35 i verden og har kæmpet med leddegigt.

Men under træningen så hun ud til at være i god form.

Wozniacki vandt således sikkert 6-1 i et sæt, hvor ingen af de to dog så ud til at spille sig helt ud, inden turneringen begynder mandag.

På sidelinjen kunne et ret stort følge - med blandt andre hendes mand, David Lee, og hendes bror, Patrik Wozniacki - se danskeren vinde sættet i overbevisende stil.

Og i kanten af banen gik hendes far og træner, Piotr Wozniacki, og havde overskud til at smile, når datteren en sjælden gang imellem lavede en fejl.

Træningen blev indledt med blandt andet et par server og returneringer.

Men da Vekic og den danske verdensstjerne gik i gang med at spille om point, var der ingen tvivl om udfaldet.

Fine server gjorde, at Wozniacki sikkert tog alle sine servepartier, og da baglinjespillet også sad i skabet, havde Vekic ualmindeligt svært ved at holde danskeren fra fadet i de kroatiske servepartier og måtte se sig brudt flere gange.

Efter at træningssættet var overstået, blev det til en enkelt tiebreak, som danskeren også tog sig af. Herefter blev der udvekslet smil og et par jokes mellem de to spillere og deres følge.

Wozniacki spiller natten til mandag dansk tid mod den ret ukendte amerikaner Kristie Ahn, der ligger nummer 92 i verden, i første runde af Australian Open.

/ritzau/