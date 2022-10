Lyt til artiklen

Snart får familien Wozniacki Lee endnu et medlem.

Caroline Wozniacki og husbonden, David Lee, venter nemlig deres andet barn, og nu viser førstnævnte babybulen frem.

Det gør hun i et opslag på sine sociale medier med teksten 'Tæller ned' og symboler af blandt andet et timeglas og et blåt hjerte.

Caroline Wozniacki og hendes mand, David Lee. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Caroline Wozniacki og hendes mand, David Lee. Foto: Liselotte Sabroe

Det var tilbage i juni, at den danske tennisdarling kunne annoncere, at hun og den tidligere basketballspiller David Lee ventede deres andet barn.

32-årige Caroline Wozniacki og 39-årige David Lee har i forvejen datteren Olivia Wozniacki Lee, der blev født i juni 2021.

Lee og Wozniacki fandt sammen i 2015 og blev gift fire år senere.

Caroline Wozniacki indstillede tenniskarrieren i januar 2020, da hun blev slået ud af Australian Open. Det er i øvrigt den eneste grand slamturnering, hun har vundet i karrieren. Det gjorde hun i 2018.

Caroline Wozniacki og Angelique Kerber i Royal Arena den 5. april 2022. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Caroline Wozniacki og Angelique Kerber i Royal Arena den 5. april 2022. Foto: Liselotte Sabroe

Danskeren lå også nummer et på verdensranglisten i løbet af sin karriere.

I april i år gjorde Wozniacki comeback på tennisbanen i en opvisningskamp mod sin tyske veninde og mangeårige rival Angelique Kerber foran omkring 10.000 tilskuere i Royal Arena. En kamp, der blev kaldt 'The Final One'.

Efter kampen gik snakken om, at Wozniacki skulle finde ketsjeren frem igen, men sådan gik det som bekendt ikke.

I stedet kan hun og ægtefællen se frem til barn nummer to, der kommer til verden inden længe.