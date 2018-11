I en alder af blot 29 år stopper den polske tennisstjerne Agnieszka Radwanska tenniskarrieren efter 13 år på absolut topplan.

Radwanska, som i 2012 tabte Wimbledon-finalen i et tre-sæts-drama til Serena Williams, er tæt veninde med danske Caroline Wozniacki.

»Det har ikke været en let beslutning. Men desværre kan jeg ikke træne og spille, som jeg plejede, og på det seneste han min krop ikke kunnet leve op til mine forventninger,« siger Radwanska i en meddelelse på de sociale medier.

Her skriver hun, at hendes krop er slidt, og at hun af helbredsmæssige årsager stopper, da hun ikke vil og kan presse sin krop længere. Hun takker sine fans for støtten gennem en karriere, som blandt andet har budt på 20 WTA-titler.

Caroline Wozniacki (tv) var med til veninden Agnieszka Radwanskas bryllup sidste sommer. Foto: ROLEX DELA PENA Vis mere Caroline Wozniacki (tv) var med til veninden Agnieszka Radwanskas bryllup sidste sommer. Foto: ROLEX DELA PENA

Den tidligere Wimbledon-finalist og verdens-toer blev sidste sommer gift med kæresten Dawid Celt, og med blandt bryllups-gæsterne var Wozniacki.

Brylluppet foregik i den polske by Krakow, som er Agnieszka Radwanskas fødeby.

Det er ingen overraskelse, at Caroline Wozniacki var med til dette bryllup, for den 28-årige dansker med de polske rødder har været gode veninder med den et år ældre Agnieszka Radwanska i mange år - og iøvrigt også med lillesøsteren, 26-årige Urszula Radwanska, der ikke har helt opnået de samme tennis-resultater.

Til Radwanskas bryllup sidste år var Woniacki ledsaget af en anden tennisstjerne-kollega, tyske Angelique Kerber, hvilket kan ses på billedet herunder.