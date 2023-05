Hun har lagt ketsjeren på hylden.

Men nu støver Caroline Wozniacki den af og finder de gamle tennissko frem bagest fra skabet.

Hun skal nemlig være en del af den såkaldte legende-turnering ved det kommende French Open.

Det skriver tennismediet Open Court.

Turneringen består af doublekampe, hvor tidligere professionelle byder hinanden op til dans.

På kvindesiden får danske Wozniakci selskab af andre tidligere profiler som Kim Clijsters, Lindsay Davenport og Daniela Hantuchova, mens mændene kan diske op med navne som John McEnroe, Mats Wilander og Sébastian Grosjean.

French Open har tydeligvis også luret, at legendeturnering er et populært indslag hos tilskuerne, for kampene vil mestendels blive spillet på turneringens andenstørste anlæg, Court Suzanne Lenglen.

Ifølge Open Court vil det også være første gang, at Roland Garros har mixed double i legendeturneringen.

32-årige Caroline Wozniacki stoppede karrieren tilbage i 2019. Det gjorde hun med blandt andet en Grand Slam sejr i Australian Open på cv'et, ligesom hun også nåede at vinde 30 WTA-titler og sæsonfinalen.