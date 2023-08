Caroline Wozniacki var ikke ét sekund i tvivl om, hvem hun skulle snakke med, inden hun tog den store beslutning.

For da den danske stjerne tidligere på sommeren smed årets tennisbombe og annoncerede sit comeback, var der én person, der nærmest vidste det før alle andre.

Danskeren hev nemlig fat i sin gode veninde Serena Williams for at høre, hvad hun tænkte om et rød-hvidt comeback på topplan.

Det fortæller Caroline Wozniacki på et pressemøde i New York forud for US Open, der begynder mandag.

Caroline Wozniacki hev fat i Serena Williams inden sit comeback. Foto: Michael Bradley/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg havde en snak med Serena for noget tid siden om, at jeg ville tilbage. Og hun støttede mig med det samme. Hun syntes, det var fedt, at jeg ville det,« lyder det fra danskeren.

Caroline Wozniacki har ikke spillet grand slam-tennis siden januar 2020, og i mellemtiden er hun i øvrigt blevet mor til to.

Derfor var det da også naturligt for hende at tage en snak med den amerikanske superstjerne, der selv er kommet tilbage til professionel tennis efter at være blevet mor.

»Alle er forskellige som mødre, og det er så fedt, at alle tager deres egen vej. Jeg synes, det er fedt, at vi er et par mødre, der forhåbentlig kan inspirere nogle i den yngre generation til at tage en pause, få børn og så komme tilbage igen,« afslutter danskeren.

Caroline Wozniacki skal natten til tirsdag (dansk tid) forsøge at spille sig videre ved den prestigefyldte turnering i New York, når hun står over for russiske Tatiana Prozorova i første runde.

Du kan følge danskerens grand slam-comeback live på bt.dk.