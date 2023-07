Caroline Wozniacki har kæmpet hårdt med leddegigt.

Det har den danske tennisstjerne, der nu vil gøre comeback, aldrig lagt skjul på.

»Jeg lagde gameplan i forhold til at håndtere min leddegigt,« fortæller Caroline Wozniacki til Advantage Hers.

For i perioder var det rigtig slemt, fortæller den tidligere verdensetter, der har fundet en måde at leve med sygdommen på.

»Jeg gik fra at have nul energi, hvor jeg sov næsten 20 timer om dagen, til at jeg kunne løbe rundt med min datter og min søn, tage til træning – og ja, tilbage til tennisbanerne. Hvis der er håb for mig, tror jeg, der er håb for alle,« siger Caroline Wozniacki.

Hun stoppede karrieren efter Australian Open i 2020, men den 29. juni i går overraskede hun alt og alle, da hun i et interview med Vogue fortalte, at hun ville vende tilbage til livet som professionel tennisspiller.

Det var tilbage i oktober 2018, at Caroline Wozniacki efter at være blevet slået ud af sæsonfinalen i Singapore fortalte omverdenen, at hun var blevet ramt af leddegigt.

»For at være ærlig havde jeg det ikke godt efter Wimbledon. Jeg var på ferie og troede, jeg havde influenza. Jeg troede, jeg havde det fint og ville komme over det. Jeg tog til Washington. Mine knæ gjorde ondt, mine ben gjorde ondt, men jeg ville videre,« sagde Wozniacki, der senere fik diagnosen.

Caroline Wozniacki stoppede karrieren i januar 2020. Foto: Kim Hong-Ji/Reuters/Ritzau Scanpix

Hun forklarede efterfølgende i sit eget tv-program, hvordan der var dage, hun slet ikke kunne stå ud af sengen.

Tilbage i januar i år fortalte Caroline Wozniacki, at hun stadig døjer med sygdommen men slet ikke på samme måde.

»Der var forholdsvis styr på det i forvejen, men det er klart, at det var svært for mig at holde styr på, da jeg pressede min krop til det yderste. Men der er faldet ro på, og ens krop reagerer anderledes under en graviditet. Jeg føler, jeg har det godt. Alt kører,« sagde hun i den forbindelse.

Og det hele kører altså så godt, at Caroline Wozniacki nu vender tilbage på banen og de store turneringer.