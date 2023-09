Hun blev pludselig rasende på sig selv. Og til sidst kunne hun ikke holde det tilbage længere.

Derfor hamrede hun ketsjeren i jorden flere gange.

For da Caroline Wozniacki fredag spillede sig videre til fjerde runde ved US Open, var der nemlig én episode, der gjorde danskeren dybt frustreret på banen.

Så frustreret, at ketsjeren altså fik én over nakken, da hun tabte første sæt.

»Jeg følte, at jeg var enormt tæt på, men jeg lavede for mange fejl. Og det blev jeg frustreret over. Jeg følte, at rytmen var der, og at jeg var så tæt på, men alligevel så langt fra,« forklarede Caroline Wozniacki på det efterfølgende pressemøde, da B.T. spurgte ind til episoden.

»Men så bestemte jeg mig for at rykke mine fødder mere og være mere aggressiv,« lød det videre.

Herefter så den danske tennisstjerne sig da heller ikke tilbage.

For efter et forrygende comeback kunne hun nemlig juble over en sejr over amerikanske Jennifer Brady med cifrene 4-6, 6-3, 6-1.

En sejr, der blandt andet kom i hus, efter hun tog en afgørende beslutning mellem første og andet sæt.

»Jeg sagde til mig selv, at nu ville jeg simpelthen ikke misse mere. Så jeg prøvede at gå hårdt på slagene, og så begyndte det at gå min vej. Jeg følte, at momentum skiftede dér,« sagde danskeren på pressemødet, inden hun fortsatte:

»Og så lignede det, at hun blev lidt træt, da vi havde de lange dueller, og det blev jeg da glad for. Det var faktisk virkelig en god kamp, synes jeg.«

Med sejren er Caroline Wozniacki dermed klar til fjerde runde ved den prestigefyldte grand slam-turnering i New York.

