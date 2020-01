Solidariteten blandt tennisspillerne fra Wozniackis generation er noget, som danskeren sætter pris på.

Konkurrencen mellem sportsfolk i eliteidræt kan føre til et ubarmhjertigt miljø.

Men når Caroline Wozniacki ser på sine år på tennistouren, er det særligt solidariteten og de mange gode venskaber, hun vil huske tilbage på.

Det fortæller den danske tennisstjerne, der i disse dage spiller sin sidste turnering, på et pressemøde, efter at hun mandag slog amerikanske Kristie Ahn i første runde af Australian Open.

- Jeg synes, at vi i min generation har haft gode venskaber, selv tilbage fra juniortiden, og vi var en stor gruppe, der var på vej frem og spillede på touren på samme tid, siger hun.

- Jeg tror, at vi har venskaber, der vil kunne holde uden for tennis.

Før turneringen gik i gang, fortalte en række af hendes rivaler, blandt andre tjekkiske Karolína Plísková og Petra Kvitova, at danskeren vil blive savnet på touren - både som tennisspiller og som en person, der er kendt for at være sjov og venlig.

Mest kendt er nok danskerens venskab med den amerikanske legende Serena Williams.

Her er det blandt andet tidligere blevet beskrevet, at Williams var der for Wozniacki, da danskerens forhold til golfspilleren Rory McIlroy gik i stykker.

Netop åbenheden fra Williams, da Wozniacki var yngre, er noget, som danskeren fremhæver.

- Serena spillede længe, før jeg gjorde, og det gjorde Venus (Williams, red.) selvfølgelig også. De var begge meget søde mod mig og meget åbne og har altid været der for mig, siger Caroline Wozniacki til pressemødet.

Og mens danskeren er på vej væk fra livet som aktiv tennisspiller, har hun også en opfordring til den generation, der skal være en del af miljøet længe endnu.

- Og så håber jeg, at den yngre generation også vil være sød mod hinanden, for det er kun en sportsgren, og vi gør alle vores bedste derude. Men i sidste ende er der et liv uden for banen, og jeg synes, at det er endnu mere vigtigt, siger Wozniacki.

/ritzau/