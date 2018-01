Auckland. Den danske tennisspiller Caroline Wozniacki fortsatte natten til onsdag en lovende start på den nye sæson.

I anden runde af WTA-turneringen i Auckland skulle hun således bruge mindre en time på at slå kroaten Petra Martic 6-2, 6-2.

Dermed er hun klar til kvartfinalen i New Zealand.

Wozniacki kom flyvende fra start i kampen og vandt de tre første partier og afgav kun meget få point til den undertippede kroat.

Martic fik reduceret til 1-3, men kunne ikke stille noget op over for Wozniackis stensikre grundslag, der blev krydret med en række flotte vindere.

Danskeren var i hele kampen hjulpet godt på vej af sin serv og noterede blandt andet seks serveesser, mens hun vandt 88 procent af pointene på sin førsteserv.

Koncentrationen svigtede tilsyneladende for Wozniacki i begyndelsen af andet sæt, hvor Petra Martic brød Wozniackis første serveparti og bragte sig foran 2-0.

Det skulle dog vise sig at være et kortvarigt udfald for danskeren, der vandt de næste seks partier og dermed sikrede sig sejren.

Flere af de bedste kvindelige spillere bruger WTA-turneringen i New Zealand som forberedelse til sæsonens første grand slam-turnering, Australian Open, der begynder i midten af januar.

Den 27-årige dansker har stadig sin første sejr til gode i en af de fire største turneringer, men sluttede sidste sæson af ved at vinde sæsonfinalen i Singapore.

I mellemtiden er der gået to måneder, men Wozniacki er foreløbigt tilfreds med sit spil i 2018.

»Jeg misser nogle slag en gang imellem, men generelt synes jeg, at jeg spiller ret godt,« siger hun i et interview kort efter sejren.

I årets to kampe har Wozniacki brugt mindre end to timer på banen, og dermed har hun tilsyneladende formået at bevare storspillet fra sidste sæson.

»Jeg har trænet det, der skal trænes, så nu handler det bare om at overføre det i kampene,« siger Wozniacki om sine forberedelser til den nye sæson.

Caroline Wozniacki skal i kvartfinalen i Auckland møde den 19-årige amerikaner Sonia Kenin, der slog Varvara Lepchenko 6-4, 7-6 i sin andenrundekamp.

